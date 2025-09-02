台中嚴重車禍 機車疑要超車被大貨車輾壓2人重傷

桃園市龍潭區一名年約70歲的老婦上(8)月31日晚19時許在烏樹林站往中壢方向站牌招手搭公車，由於司機開到前面停靠紅燈後，才讓老婦上車，老婦懷疑司機沒有看到她招手，當場暴怒，頻頻質問司機是否沒看見自己，司機不堪其擾，請她下車

