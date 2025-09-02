台中嚴重車禍 機車疑要超車被大貨車輾壓2人重傷
台中市大雅區今天發生嚴重車禍，一輛雙載機車騎士疑要超車，與大貨車碰撞後，騎士和乘客人車被輾壓在車輪下，二人重傷送醫急救，肇事原因由警方調查中。
台中市大雅警分局調查，今天早上9時18分，在台中市大雅區通山路交通事故，36歲陳男駕駛大貨車通山路往大雅方向行駛，左轉無名路往沙鹿方向，與74歲李男所騎機車沿同路段方向，雙方於該路口發生碰撞，機車後載70歲蘇姓女子，李男疑似要從左側超車，致大貨車左側車身與普重機前車頭碰撞。大貨車車損為左側車身，機車前車頭及右側車身均有車損。
員警到場處置，陳男經檢測無酒精反應，李男及其乘客蘇女均手腳多處擦傷，意識不清，由救護車送往榮總醫院治療，詳細肇事原因由交通警察大隊進一步分析研判。大雅分局呼籲，駕駛行駛時應遵守交通規則，保持安全距離，隨時注意前方動態，避免發生憾事。
