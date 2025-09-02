台中嚴重車禍 機車疑要超車被大貨車輾壓2人重傷

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市大雅區今天發生嚴重車禍，一輛雙載機車騎士疑要超車，與大貨車碰撞後，騎士和乘客人車被輾壓在車輪下，二人重傷送醫急救，肇事原因由警方調查中。

台中市大雅警分局調查，今天早上9時18分，在台中市大雅區通山路交通事故，36歲陳男駕駛大貨車通山路往大雅方向行駛，左轉無名路往沙鹿方向，與74歲李男所騎機車沿同路段方向，雙方於該路口發生碰撞，機車後載70歲蘇姓女子，李男疑似要從左側超車，致大貨車左側車身與普重機前車頭碰撞。大貨車車損為左側車身，機車前車頭及右側車身均有車損。

員警到場處置，陳男經檢測無酒精反應，李男及其乘客蘇女均手腳多處擦傷，意識不清，由救護車送往榮總醫院治療，詳細肇事原因由交通警察大隊進一步分析研判。大雅分局呼籲，駕駛行駛時應遵守交通規則，保持安全距離，隨時注意前方動態，避免發生憾事。

台中市大雅區今天早上發生車禍，機車被壓在大貨車左前車輪，二人重傷。圖／民眾提供
台中市大雅區今天早上發生車禍，機車被壓在大貨車左前車輪，二人重傷。圖／民眾提供

榮總 台中市 交通事故

相關新聞

板橋食品行女工遭攪拌機捲入 疑頭臉遭肉餡覆蓋窒息命危

新北市板橋1間家庭式食品工廠發生工安意外，60多歲陳姓女員工上午在攪拌水餃肉餡時，右手臂不慎遭攪拌機捲入動彈不得，郵差經...

沈伯洋貼照片「現在是要打我被害妄想症？」 警：委員若提告積極偵辦

民進黨立委沈伯洋聲稱遭人偷拍，沈伯洋昨天深夜再次在臉書發文，指稱他沒有說不告，並貼出疑似針孔相機的照片質疑，「原來現在是...

沈伯洋稱遭裝針孔報警成死局 北市警局長：當時調監視器查無事證

民進黨立委沈伯洋前天稱自家門口遭裝針孔攝影機，已報警卻成「死局」。台北市警察局長李西河今說，當時調閱監視器等查無事證，如...

北市機車騎士遭水泥車捲車底 救出沒有生命跡象...急送醫

台北市南京東路六段、潭美公園旁，今天早上10點多發生嚴重事故，一輛水泥車和機車騎士擦撞，年約50歲的機車女騎士遭捲車底，...

台中6旬婦離家未歸...沿溪邊走至今失蹤 警公布特徵協尋

台中市葉姓婦人昨傍晚離家未歸，警方接獲家屬請求協尋，經調閱監視器發現葉婦有沿著西區麻園頭溪一帶步行，消防也獲報沿溪邊搜救...

龍潭7旬婦搭公車暴怒 與司機吵架場面超火爆

桃園市龍潭區一名年約70歲的老婦上(8)月31日晚19時許在烏樹林站往中壢方向站牌招手搭公車，由於司機開到前面停靠紅燈後，才讓老婦上車，老婦懷疑司機沒有看到她招手，當場暴怒，頻頻質問司機是否沒看見自己，司機不堪其擾，請她下車

