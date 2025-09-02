龍潭7旬婦搭公車暴怒 與司機吵架場面超火爆

公車司機不堪其擾，請老婦下車，老婦不肯，還說要告司機。圖：翻攝自Threads@czz_1004

桃園市龍潭區一名年約70歲的老婦上(8)月31日晚19時許在烏樹林站往中壢方向站牌招手搭公車，由於司機開到前面停靠紅燈後，才讓老婦上車，老婦懷疑司機沒有看到她招手，當場暴怒，頻頻質問司機是否沒看見自己，司機不堪其擾，請她下車，老婦不肯，還說要告司機。後續司機直接向龍潭警分局報案，警方到場苦勸，也無法將老婦請下車，只好由客運公司加派另一台公車，讓包含老婦的全數乘客轉乘另台車後繼續行駛，整起糾紛才落幕。

龍潭分局說明，當天在龍潭區中豐路烏樹林段，有一名年約70歲老婦於烏樹林站往中壢方向招手上公車時，司機將公車向前行駛至停靠紅燈後，開啟後方車門讓老婦上車，而老婦上車後，便於司機啟動行駛過程中，頻頻追問是否未看見她，致司機不堪其擾而報警求助。現場司機向警方表示，因老婦之大聲言語，已影響其駕車安全，故希望解除乘載老婦的契約，請警方讓老婦下車。然而，經警方勸說後，老婦仍情緒激動不願配合下車。

龍潭分局進一步提到，後續警方協調由公車駕駛通知客運公司，另外加派一輛公車讓原車全數乘客改轉乘坐他車以繼續行駛。經警方現場多次詢問，雙方均表示無意願提告。

