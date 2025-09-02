沈伯洋稱遭裝針孔報警成死局 北市警局長：當時調監視器查無事證

民進黨立委沈伯洋前天稱自家門口遭裝針孔攝影機，已報警卻成「死局」。台北市警察局長李西河今說，當時調閱監視器等查無事證，如有新事證會積極偵辦，並聯繫沈提出告訴。

李西河今上午出席警政署舉辦「2025國際警察合作論壇—打擊跨境犯罪研討會」，針對沈伯洋事件受訪說，經調閱監視器及車牌辨識系統等調查，當時查無事證，警方立即對沈的人身與住家加強安全維護，將持續與沈的辦公室聯繫，如有新事證會請他報案，警方會積極偵辦。

媒體追問是否認為沈未受「監視」？他表示，當時經警方的調查方法，沒有事證證明有這回事；對於沈有無報案，他說，當時是派出所聯繫，說暫不提告，現在如有新事證，警方會積極偵辦，請沈提出告訴。