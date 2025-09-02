沈伯洋貼照片「現在是要打我被害妄想症？」 警：委員若提告積極偵辦

民進黨立委沈伯洋聲稱遭人偷拍，沈伯洋昨天深夜再次在臉書發文，指稱他沒有說不告，並貼出疑似針孔相機的照片質疑，「原來現在是要打我被害妄想症？」；轄區分局今天指出，沈伯洋委員若拿出新事證且決定提告，警方依法全力偵辦。

沈伯洋昨天深夜針對外界對他聲稱家中被人偷拍的質疑，連發兩文指出，他沒有說不告，警政署回覆給記者的也沒有這樣寫，不知道不提告消息來源為何，他並貼出疑似針孔相機的照片質疑，「原來現在是要打我被害妄想症？」

台北市警察局長李西河今天上午出席警政署舉辦「2025國際警察合作論壇—打擊跨境犯罪研討會」時，表示轄區警方當時調閱監視器與車辨系統進行調查，查無事證，警方立即加強委員的人身與住處安全維護，並將持續與委員辦公室聯繫，如有新事證將積極偵辦。

對於沈伯洋是否沒有報案，李西河說案件由派出所與沈伯洋委員聯繫，當時委員表示暫不提告，當時調查方式及證據尚無法證明有監視行為，若現在有新事證，警方將配合積極偵辦，並請委員提出告訴。

據了解，所謂的新事證，就是沈伯洋在臉書貼出的機車照片，沈伯洋至今沒有將照片交給警方；當初沈伯洋通知警方時，沈只有報出車牌讓警方查詢，警方調閱機車的監視器影像、車牌辨識系統等方式查證，查無不法，分局向沈伯洋報告後，沈伯洋表示再觀察後續情況，再決定是否提告，不料卻拖到今天變成新聞焦點。