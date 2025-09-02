聽新聞
台中大雅貨車與機車撞二人重傷 騎士手卡機車龍頭OHCA急救中
台中市大雅區清泉路月下老人廟附近今天發生嚴重車禍，貨車與機車碰撞後，機車騎士手卡機車龍頭OHCA，後座女乘客也重傷，二人仍在醫院急救中，肇事原因警方調查中。
台中市消防局今天上午9時20分獲報，大雅區清泉路月下老人廟附近車禍需救護，有2名民眾受傷，立即派遣清泉及沙鹿分隊，出動救護車2輛、消防人員4名前往救護。
到場人員回報，現場是貨車與機車發生車禍，1名男性手卡在機車龍頭，立即加派車輛支援，協助脫困並由救護人員處置，傷患60歲男子、OHCA，給予急救處置後送往台中榮總醫院；另1名女性、約50歲、肢體外傷、意識不清，給予急救處置後送往台中榮總醫院。
大雅警分局表示，貨車與雙載機車發生車禍後，騎士與乘客都重傷送醫急救中。
