偷黑狗還吊起來虐打還拋屍基隆河 街友被逮稱：被狗吠才會教訓

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

61歲胡男上月19日行經新北市淡水漁人碼頭時，竟偷走船上黑狗帶至台北市某公園吊起來虐打，黑狗傷重死亡遭胡男拋入基隆河棄屍。飼主李男報警並PO網協尋，淡水警調閱監視器鎖定胡男涉案，今晨通知胡男到案，詢後依竊盜、毀損及動保法送辦。

淡水警方上月19日接獲62歲李男報案表示，飼養的黑狗Michael遭陌生男子牽走。淡水警獲報調閱監視器，發現61歲胡姓街友涉嫌立即搜尋胡男行蹤，李男同時也PO網協尋愛犬。期間有網友提供影片表示在台北市濱江街公園發現1名男子將黑狗吊起來虐打，黑狗不斷發出慘叫聲，網友見狀立即報警，但北市警方到場時黑狗已不見蹤影，該名街友表示是自己的狗，因不聽話才會教訓。

淡水警持續調閱監視器，今天凌晨通知61歲胡男到案，胡男辯稱因經過漁人碼頭時被黑狗吠叫，才會偷走黑狗並帶到北市濱江街公園虐打，黑狗不久後傷重死亡，已被拋入基隆河。警方詢後將胡男依竊盜、毀損、違反動保法送辦。

飼主李男得知愛犬麥口死訊十分難過，PO網表示：「偷走黑狗麥口的流浪漢剛剛凌晨在警局承認把麥口「吊死了」 並丟棄在基隆河了，希望麥口在天堂不再受苦，永遠快樂。」

胡男竊走黑狗後沿淡水老街行進。記者黃子騰／翻攝
淡水 漁人碼頭

相關新聞

板橋食品行女工遭攪拌機捲入 疑頭臉遭肉餡覆蓋窒息命危

新北市板橋1間家庭式食品工廠發生工安意外，60多歲陳姓女員工上午在攪拌水餃肉餡時，右手臂不慎遭攪拌機捲入動彈不得，郵差經...

沈伯洋貼照片「現在是要打我被害妄想症？」 警：委員若提告積極偵辦

民進黨立委沈伯洋聲稱遭人偷拍，沈伯洋昨天深夜再次在臉書發文，指稱他沒有說不告，並貼出疑似針孔相機的照片質疑，「原來現在是...

沈伯洋稱遭裝針孔報警成死局 北市警局長：當時調監視器查無事證

民進黨立委沈伯洋前天稱自家門口遭裝針孔攝影機，已報警卻成「死局」。台北市警察局長李西河今說，當時調閱監視器等查無事證，如...

北市機車騎士遭水泥車捲車底 救出沒有生命跡象...急送醫

台北市南京東路六段、潭美公園旁，今天早上10點多發生嚴重事故，一輛水泥車和機車騎士擦撞，年約50歲的機車女騎士遭捲車底，...

台中6旬婦離家未歸...沿溪邊走至今失蹤 警公布特徵協尋

台中市葉姓婦人昨傍晚離家未歸，警方接獲家屬請求協尋，經調閱監視器發現葉婦有沿著西區麻園頭溪一帶步行，消防也獲報沿溪邊搜救...

龍潭7旬婦搭公車暴怒 與司機吵架場面超火爆

桃園市龍潭區一名年約70歲的老婦上(8)月31日晚19時許在烏樹林站往中壢方向站牌招手搭公車，由於司機開到前面停靠紅燈後，才讓老婦上車，老婦懷疑司機沒有看到她招手，當場暴怒，頻頻質問司機是否沒看見自己，司機不堪其擾，請她下車

