偷黑狗還吊起來虐打還拋屍基隆河 街友被逮稱：被狗吠才會教訓
61歲胡男上月19日行經新北市淡水漁人碼頭時，竟偷走船上黑狗帶至台北市某公園吊起來虐打，黑狗傷重死亡遭胡男拋入基隆河棄屍。飼主李男報警並PO網協尋，淡水警調閱監視器鎖定胡男涉案，今晨通知胡男到案，詢後依竊盜、毀損及動保法送辦。
淡水警方上月19日接獲62歲李男報案表示，飼養的黑狗Michael遭陌生男子牽走。淡水警獲報調閱監視器，發現61歲胡姓街友涉嫌立即搜尋胡男行蹤，李男同時也PO網協尋愛犬。期間有網友提供影片表示在台北市濱江街公園發現1名男子將黑狗吊起來虐打，黑狗不斷發出慘叫聲，網友見狀立即報警，但北市警方到場時黑狗已不見蹤影，該名街友表示是自己的狗，因不聽話才會教訓。
淡水警持續調閱監視器，今天凌晨通知61歲胡男到案，胡男辯稱因經過漁人碼頭時被黑狗吠叫，才會偷走黑狗並帶到北市濱江街公園虐打，黑狗不久後傷重死亡，已被拋入基隆河。警方詢後將胡男依竊盜、毀損、違反動保法送辦。
飼主李男得知愛犬麥口死訊十分難過，PO網表示：「偷走黑狗麥口的流浪漢剛剛凌晨在警局承認把麥口「吊死了」 並丟棄在基隆河了，希望麥口在天堂不再受苦，永遠快樂。」
