影／婦人皮夾遭偷被嫌犯拖倒受傷 得手後先花100元買早餐2小時後落網

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣47歲楊女昨萬丹鄉元泰街購物將長皮夾放在機車前置物架，45歲李男騎機車靠近趁機偷走長皮夾，楊女發現追趕卻被李男強行拖倒受傷。李男得手發現長皮夾有1500元，他先花100元買早餐吃，2小時後遭警方逮捕，警詢後依準強盜罪移送檢方偵辦。

1日上午10許，楊女將機車停在萬丹鄉元泰街買東西時，將皮夾放在機車置物架前方，皮夾中有個人證件、信用卡還有現金1500元，突然一名身穿深色衣、褲男子騎機車靠近，趁隙徒手竊走楊女的長皮夾。

楊女發現皮夾遭竊後，急忙拉住竊嫌李男與機車，李男隨即搶行駛離，楊女被拖倒在地，造成楊女雙膝與手肘多處擦傷，嫌犯李男往潮州方向逃逸。

警方以車追人並調閱相關監視器，鎖定嫌犯身分後與行蹤，並通知線上巡邏警網，也跨轄請其他分局派出所注意李男動向，多點查緝。李男是轄區治安人口，佳冬分駐所的員警對李男不陌生，到李男家附近查看時，剛好就發現李男，隨即上前逮捕帶回派出所，通知屏東分局。

李男落網後坦承行竊，警方也帶李男回到案發地點模擬現場，李男將偷來的皮夾，拿出1500元現金，將皮夾丟到竹田鄉附近大排水溝。李男稱因缺錢花用，他只花100元，買早餐吃。未料約2小時就被警方逮捕。警詢後昨將李男依準強盜罪移送。

警方提醒，民眾停車購物時，請務必妥善保管錢包、手機等重要財物，避免置於機車前置物架等易遭竊取處所，以降低被害風險。

警方找到李男丟棄的皮夾，有被害人楊女的信用卡、身分證件等。記者劉星君／翻攝
警方找到李男丟棄的皮夾，有被害人楊女的信用卡、身分證件等。記者劉星君／翻攝
警方帶著嫌犯李男（左）回到萬丹鄉元泰街案發現場。記者劉星君／翻攝
警方帶著嫌犯李男（左）回到萬丹鄉元泰街案發現場。記者劉星君／翻攝
李男偷來皮夾後，拿出裡面現金，就將皮夾丟棄在竹田鄉附近的大排水溝，警方昨天將皮夾撈出。記者劉星君／翻攝
李男偷來皮夾後，拿出裡面現金，就將皮夾丟棄在竹田鄉附近的大排水溝，警方昨天將皮夾撈出。記者劉星君／翻攝

萬丹 屏東縣

