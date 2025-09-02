快訊

問卷好禮加碼！「udn飼主聲音大調查」再抽7-ELEVEN 百元購物金100份

馬桶黑一圈、尿垢刷不掉？內行網友推便宜1物：一晚見效

父親病重離世「老貓1小時後跟著走」 家屬淚崩：牠怕爸1個人路上寂寞

聽新聞
0:00 / 0:00

松山分局巡佐涉包庇應召站業者 國道警察涉銷單 貪汙圖利等罪9人起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市松山警分局中崙派出所巡佐陳建業涉包庇應召站業者不予取締，又受朋友請託非法查詢車牌、保母前科等資料，且受松山派出所警員孫振益請託銷單在五楊高架被拍下的科技執法超速違規，扯出4名國道警察涉案。台北地檢署偵結，依貪汙圖利、個資法等罪嫌起訴陳建業等9人。

52歲巡佐陳建業涉包庇應召站業者涉貪汙圖利罪，應召站業者劉有庭涉刑法圖利媒介性交罪嫌。非法查詢個資4案，陳建業涉個資法、刑法公務員洩漏國防以外秘密罪及公務員登載不實準公文書等罪嫌，從重論個資法；松山分局退休小隊長邱弘吉、保母業者陳瑛招、友人陳健全等3人涉個人資料保護法非法蒐集個人資料罪。

超速銷單案，陳建業及國道公路警察局保安警察隊警員艾治平、第一公路警察大隊汐止分隊小隊長許明哲、泰山分隊小隊長林宗秋、泰山分隊員警何佳浩涉貪汙圖利罪、刑法毀棄公務員職務上掌管物品罪嫌，從重依貪汙圖利罪起訴。

全案源於，檢調從應召站馬伕丘沅生手機對話查出陳建業涉嫌貪汙收賄、包庇圖利業者，查出陳建業受朋友請託非法查個資、國道超速銷單，去年6月搜索陳建業，請託陳查車籍、前科紀錄的退休員警邱弘吉、保母業者陳瑛招、車行友人，陳建業50萬元交保。全案今偵結，檢方未查出陳建業涉不法金流。

起訴指出，2017年間松山警方查獲轄區泰國籍女子「甜心」在套房內全套色情性交易，丘沅生找劉有庭面議陳建業處理「一樓一鳳」，陳建業明知「甜心」是應召站成員，涉與劉有庭私下達成協議，不予取締，以「甜心」作為停損點，未進行任何調查，僅用冒名承租套房將不知情的人頭劉男移送妨害風化罪，劉男經檢方不起訴處分，陳建業消極不作為包庇業者。

檢方查出，陳建業涉在2017年替車行朋友查客人車牌個資，又涉接受退休小隊長邱弘吉請託替保母業者陳瑛招查詢應徵的李姓保母前科資料，2023年6月間涉查詢陳姓朋友胞姊車牌，2023年7月替劉女查詢兒子的前科資料。

檢方再追查，松山派出所警員孫振益2024年4月21日在國道一號五楊高架北上50公里處，超速遭科技執法拍下違規，當天傍晚5點43分商請同事陳建業幫忙；陳建業涉為圖孫振益免繳罰緩、遭違規記點，14分鐘後傳line訊息請求國道保安警察隊警員艾治平協助銷單，當晚7點19分許艾治平傳line給汐止分隊小隊長許明哲請求協助銷單，許明哲3分鐘後傳line給泰山分隊小隊長林宗秋請求此事，林宗秋7點33分在泰山分隊辦公室告知分隊員警何佳浩銷單訊息，由何佳浩刪除電腦中孫的超速照片。

松山警孫振益（中）。記者曾原信／攝影
松山警孫振益（中）。記者曾原信／攝影
國道警何佳浩涉特權銷單案。記者曾原信／攝影
國道警何佳浩涉特權銷單案。記者曾原信／攝影
國道警許明哲涉特權銷單案。記者曾原信／攝影
國道警許明哲涉特權銷單案。記者曾原信／攝影
國道員警許艾治平涉特權銷單案。記者曾原信／攝影
國道員警許艾治平涉特權銷單案。記者曾原信／攝影
松山警、國道警涉嫌圖利，松山警陳建業（前）。記者曾原信／攝影
松山警、國道警涉嫌圖利，松山警陳建業（前）。記者曾原信／攝影

個資 警察 應召站

延伸閱讀

影／早產兒「小平安」提早抵達醫院！台南到林口只花2小時45分 網：台灣最美風景

早產兒「小平安」台南急送林口長庚 國道警察派紅斑馬接力開道

「一樓一鳳」應召站藏身學區 中壢警逮外籍女與失聯移工

中壢應召站被抄！警方帶回5外籍女1尋芳客

相關新聞

國3北上大溪段大貨車突爆胎撞BMW車禍 一人受傷

國道3號北上桃園市大溪路段58.4公里昨天下午一輛大貨車行經該處，突然左前輪爆胎，整輛大貨車失控往內側車道偏移衝撞，煞車...

「尾巴」長過頭！國1小貨車超載鋼管 最高恐吃1萬8罰單

昨(1)日上午8時32分，一輛裝載鋼管的小貨車行經國道1號南向52公里桃園路段時，因鋼管超長被國道警察攔停。經丈量，該車全長586公分，貨物卻超出約190公分，已超過規定長度，當場遭警方依法舉發。

松山分局巡佐涉包庇應召站業者 國道警察涉銷單 貪汙圖利等罪9人起訴

台北市松山警分局中崙派出所巡佐陳建業涉包庇應召站業者不予取締，又受朋友請託非法查詢車牌、保母前科等資料，且受松山派出所警...

影／地方警力追查山老鼠攔錯車惹議 保七第五大隊「接棒 」順利破案

鄭姓及張姓男子涉嫌在桃園山區盜木，保七總隊第五大隊根據林業署新竹分署提供的可疑車輛相關資訊，以貴重木被盜伐地點沿路向外調...

高雄男​推機車如骨牌！ 車主這原因佛心選擇原諒

高雄市左營區多條道路昨天有多輛停在路邊的機車，遭人無故推倒，整列機車如骨牌倒下，路人發現騎腳踏車的男子滋事，警方四處找人...

驚險！國3大溪貨車爆胎失控偏移 自小客遭撞凹1人送醫

國道3號北向58.4公里處大溪路段昨(1)日下午13時許發生一起驚險的車禍，一台大貨車在行駛中突然爆胎，整台車瞬間失控往內側車道偏移，擠壓到一台小客車，當場把小客車副駕駛座車門撞凹。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。