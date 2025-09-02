松山分局巡佐涉包庇應召站業者 國道警察涉銷單 貪汙圖利等罪9人起訴
台北市松山警分局中崙派出所巡佐陳建業涉包庇應召站業者不予取締，又受朋友請託非法查詢車牌、保母前科等資料，且受松山派出所警員孫振益請託銷單在五楊高架被拍下的科技執法超速違規，扯出4名國道警察涉案。台北地檢署偵結，依貪汙圖利、個資法等罪嫌起訴陳建業等9人。
52歲巡佐陳建業涉包庇應召站業者涉貪汙圖利罪，應召站業者劉有庭涉刑法圖利媒介性交罪嫌。非法查詢個資4案，陳建業涉個資法、刑法公務員洩漏國防以外秘密罪及公務員登載不實準公文書等罪嫌，從重論個資法；松山分局退休小隊長邱弘吉、保母業者陳瑛招、友人陳健全等3人涉個人資料保護法非法蒐集個人資料罪。
超速銷單案，陳建業及國道公路警察局保安警察隊警員艾治平、第一公路警察大隊汐止分隊小隊長許明哲、泰山分隊小隊長林宗秋、泰山分隊員警何佳浩涉貪汙圖利罪、刑法毀棄公務員職務上掌管物品罪嫌，從重依貪汙圖利罪起訴。
全案源於，檢調從應召站馬伕丘沅生手機對話查出陳建業涉嫌貪汙收賄、包庇圖利業者，查出陳建業受朋友請託非法查個資、國道超速銷單，去年6月搜索陳建業，請託陳查車籍、前科紀錄的退休員警邱弘吉、保母業者陳瑛招、車行友人，陳建業50萬元交保。全案今偵結，檢方未查出陳建業涉不法金流。
起訴指出，2017年間松山警方查獲轄區泰國籍女子「甜心」在套房內全套色情性交易，丘沅生找劉有庭面議陳建業處理「一樓一鳳」，陳建業明知「甜心」是應召站成員，涉與劉有庭私下達成協議，不予取締，以「甜心」作為停損點，未進行任何調查，僅用冒名承租套房將不知情的人頭劉男移送妨害風化罪，劉男經檢方不起訴處分，陳建業消極不作為包庇業者。
檢方查出，陳建業涉在2017年替車行朋友查客人車牌個資，又涉接受退休小隊長邱弘吉請託替保母業者陳瑛招查詢應徵的李姓保母前科資料，2023年6月間涉查詢陳姓朋友胞姊車牌，2023年7月替劉女查詢兒子的前科資料。
檢方再追查，松山派出所警員孫振益2024年4月21日在國道一號五楊高架北上50公里處，超速遭科技執法拍下違規，當天傍晚5點43分商請同事陳建業幫忙；陳建業涉為圖孫振益免繳罰緩、遭違規記點，14分鐘後傳line訊息請求國道保安警察隊警員艾治平協助銷單，當晚7點19分許艾治平傳line給汐止分隊小隊長許明哲請求協助銷單，許明哲3分鐘後傳line給泰山分隊小隊長林宗秋請求此事，林宗秋7點33分在泰山分隊辦公室告知分隊員警何佳浩銷單訊息，由何佳浩刪除電腦中孫的超速照片。
