「尾巴」長過頭！國1小貨車超載鋼管 最高恐吃1萬8罰單

桃園電子報／ 桃園電子報

544498
該車全長586公分，貨物卻超出約190公分。圖：讀者提供

昨(1)日上午8時32分，一輛裝載鋼管的小貨車行經國道1號南向52公里桃園路段時，因鋼管超長被國道警察攔停。經丈量，該車全長586公分，貨物卻超出約190公分，已超過規定長度，當場遭警方依法舉發。

544497
小貨車行經國道1號南向52公里桃園路段時，因鋼管超長被國道警察攔停。圖：讀者提供

國道公路警察局說明，昨日上午執行巡邏勤務，行經國1南向52公里桃園路段，發現一部小貨車裝載鋼管超長，於安全處所該車攔停，經會同駕駛人丈量，車身總長586公分，貨物超出約190公分，已超過車輛全長百分之30依規定製單舉發。

國道公路警察局指出，裝載貨物超長可依道路交通管理處罰條例第29條第1項1款處汽車駕駛人3千元以上1萬8千元以下罰鍰，呼籲用路人，裝載貨物必須在底板分配平均，不得前伸超過車頭以外，體積或長度非框式車廂所能容納者，伸後長度最多不得超過車輛全長百分之30，並應在後端懸掛危險標識，日間用三角紅旗，夜間用紅燈或反光標識。廂式貨車裝載貨物不得超出車廂以外，危害自身及其他用路人之安全。

國道公路警察局表示，為防制事故發生，該局將持續加強取締，裝載貨物超過規定；裝載貨物不穩妥及機件脫落如，所載貨物滲漏、飛散，載運人客、貨物不穩妥，裝置貨物未依規定覆蓋、捆紮，車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落；及輪胎胎紋深度不符合規定等事項。

本文章來自《桃園電子報》。原文：「尾巴」長過頭！國1小貨車超載鋼管 最高恐吃1萬8罰單

國道 警察 桃園

