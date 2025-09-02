影／地方警力追查山老鼠攔錯車惹議 保七第五大隊「接棒 」順利破案

鄭姓及張姓男子涉嫌在桃園山區盜木，保七總隊第五大隊根據林業署新竹分署提供的可疑車輛相關資訊，以貴重木被盜伐地點沿路向外調閱、辨識沿線車輛影像，鎖定涉案山老鼠集團一輛休旅車展開追查，8月31日在桃園市復興區查獲兩人，起出遭竊取的台灣肖楠、金線蓮，調查後將兩人移送檢方偵辦。

桃園山區日前有山老鼠集團作案，當地警力配合林業署追查時，一度攔錯民眾出遊的車輛，引起爭議並上了新聞版面；第五大隊獲悉後研判當地山區存在集團盜木行徑，立即成立專案小組追查，根據林業署新竹分署提供的可疑車輛車號等資訊，以貴重木被盜伐地點沿路向外調閱車辨，鎖定疑似山老鼠作案使用的車輛展開追緝。

8月31日前往桃園市復興區追查時，發現可疑的休旅車出現在台7線58.5公里四稜溫泉附近路邊，員警隨即下車盤查，在休旅車後車廂發現貴重贓木，確認目標無誤，隨即在附近搜查，當場逮獲盜伐後在溪床藏匿的鄭姓及張姓嫌疑人，查獲遭竊取的台灣肖楠23塊（合計94公斤）及森林副產物金線蓮，同時查扣犯罪使用的小客車、電動鏈鋸、手鋸、背架、柴刀、毒品吸食器等贓證物，全案依涉嫌森林法、毒品危害防制條例等罪嫌移送桃園地檢署偵辦；第五大隊並持續追查有無其他共犯或下游收贓者。