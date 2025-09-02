快訊

問卷好禮加碼！「udn飼主聲音大調查」再抽7-ELEVEN 百元購物金100份

馬桶黑一圈、尿垢刷不掉？內行網友推便宜1物：一晚見效

父親病重離世「老貓1小時後跟著走」 家屬淚崩：牠怕爸1個人路上寂寞

聽新聞
0:00 / 0:00

影／地方警力追查山老鼠攔錯車惹議 保七第五大隊「接棒 」順利破案

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

鄭姓及張姓男子涉嫌在桃園山區盜木，保七總隊第五大隊根據林業署新竹分署提供的可疑車輛相關資訊，以貴重木被盜伐地點沿路向外調閱、辨識沿線車輛影像，鎖定涉案山老鼠集團一輛休旅車展開追查，8月31日在桃園市復興區查獲兩人，起出遭竊取的台灣肖楠、金線蓮，調查後將兩人移送檢方偵辦。

桃園山區日前有山老鼠集團作案，當地警力配合林業署追查時，一度攔錯民眾出遊的車輛，引起爭議並上了新聞版面；第五大隊獲悉後研判當地山區存在集團盜木行徑，立即成立專案小組追查，根據林業署新竹分署提供的可疑車輛車號等資訊，以貴重木被盜伐地點沿路向外調閱車辨，鎖定疑似山老鼠作案使用的車輛展開追緝。

8月31日前往桃園市復興區追查時，發現可疑的休旅車出現在台7線58.5公里四稜溫泉附近路邊，員警隨即下車盤查，在休旅車後車廂發現貴重贓木，確認目標無誤，隨即在附近搜查，當場逮獲盜伐後在溪床藏匿的鄭姓及張姓嫌疑人，查獲遭竊取的台灣肖楠23塊（合計94公斤）及森林副產物金線蓮，同時查扣犯罪使用的小客車、電動鏈鋸、手鋸、背架、柴刀、毒品吸食器等贓證物，全案依涉嫌森林法、毒品危害防制條例等罪嫌移送桃園地檢署偵辦；第五大隊並持續追查有無其他共犯或下游收贓者。

保七總隊第五大隊呼籲，森林法規定結夥2人以上或使用車輛載運贓物竊取森林主、副產物者，可處1年以上、7年以下有期徒刑及併科100萬元以上、2000萬元以下罰金，如竊取林木屬台灣肖楠、紅檜、台灣扁柏、牛樟等貴重木，還要加重刑責至二分之一；民眾如發現相關不法情事，請通報林業或警察機關，共同守護珍貴的山林及自然環境。

保七總隊第五大隊根據林業署新竹分署提供的可疑車輛追查，成功查獲鄭姓及張姓男子涉嫌在桃園山區盜木。圖／第五大隊提供
保七總隊第五大隊根據林業署新竹分署提供的可疑車輛追查，成功查獲鄭姓及張姓男子涉嫌在桃園山區盜木。圖／第五大隊提供
保七總隊第五大隊根據林業署新竹分署提供的可疑車輛追查，成功查獲鄭姓及張姓男子涉嫌在桃園山區盜木。圖／第五大隊提供
保七總隊第五大隊根據林業署新竹分署提供的可疑車輛追查，成功查獲鄭姓及張姓男子涉嫌在桃園山區盜木。圖／第五大隊提供
保七總隊第五大隊根據林業署新竹分署提供的可疑車輛追查，成功查獲鄭姓及張姓男子涉嫌在桃園山區盜木。圖／第五大隊提供
保七總隊第五大隊根據林業署新竹分署提供的可疑車輛追查，成功查獲鄭姓及張姓男子涉嫌在桃園山區盜木。圖／第五大隊提供
保七總隊第五大隊根據林業署新竹分署提供的可疑車輛追查，成功查獲鄭姓及張姓男子涉嫌在桃園山區盜木。圖／第五大隊提供
保七總隊第五大隊根據林業署新竹分署提供的可疑車輛追查，成功查獲鄭姓及張姓男子涉嫌在桃園山區盜木。圖／第五大隊提供
保七總隊第五大隊根據林業署新竹分署提供的可疑車輛追查，成功查獲鄭姓及張姓男子涉嫌在桃園山區盜木。圖／第五大隊提供
保七總隊第五大隊根據林業署新竹分署提供的可疑車輛追查，成功查獲鄭姓及張姓男子涉嫌在桃園山區盜木。圖／第五大隊提供
保七總隊第五大隊根據林業署新竹分署提供的可疑車輛追查，成功查獲鄭姓及張姓男子涉嫌在桃園山區盜木。圖／第五大隊提供
保七總隊第五大隊根據林業署新竹分署提供的可疑車輛追查，成功查獲鄭姓及張姓男子涉嫌在桃園山區盜木。圖／第五大隊提供

山老鼠 休旅車 桃園地檢署

延伸閱讀

「山老鼠」網路找買家兜售珍貴林木 桃警跨縣市拘9嫌

保七警瓦解南投深山盜伐團 警憶難度高「山上我們抓不到他們」

仁愛鄉千年檜木遭山老鼠開膛剖腹活活枯死 護林員深惡痛絕

雲林國有林地遭濫倒營建廢棄物 檢方破案「從北部運來」起訴22人

相關新聞

國3北上大溪段大貨車突爆胎撞BMW車禍 一人受傷

國道3號北上桃園市大溪路段58.4公里昨天下午一輛大貨車行經該處，突然左前輪爆胎，整輛大貨車失控往內側車道偏移衝撞，煞車...

「尾巴」長過頭！國1小貨車超載鋼管 最高恐吃1萬8罰單

昨(1)日上午8時32分，一輛裝載鋼管的小貨車行經國道1號南向52公里桃園路段時，因鋼管超長被國道警察攔停。經丈量，該車全長586公分，貨物卻超出約190公分，已超過規定長度，當場遭警方依法舉發。

松山分局巡佐涉包庇應召站業者 國道警察涉銷單 貪汙圖利等罪9人起訴

台北市松山警分局中崙派出所巡佐陳建業涉包庇應召站業者不予取締，又受朋友請託非法查詢車牌、保母前科等資料，且受松山派出所警...

影／地方警力追查山老鼠攔錯車惹議 保七第五大隊「接棒 」順利破案

鄭姓及張姓男子涉嫌在桃園山區盜木，保七總隊第五大隊根據林業署新竹分署提供的可疑車輛相關資訊，以貴重木被盜伐地點沿路向外調...

高雄男​推機車如骨牌！ 車主這原因佛心選擇原諒

高雄市左營區多條道路昨天有多輛停在路邊的機車，遭人無故推倒，整列機車如骨牌倒下，路人發現騎腳踏車的男子滋事，警方四處找人...

驚險！國3大溪貨車爆胎失控偏移 自小客遭撞凹1人送醫

國道3號北向58.4公里處大溪路段昨(1)日下午13時許發生一起驚險的車禍，一台大貨車在行駛中突然爆胎，整台車瞬間失控往內側車道偏移，擠壓到一台小客車，當場把小客車副駕駛座車門撞凹。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。