高雄市左營區多條道路昨天有多輛停在路邊的機車，遭人無故推倒，整列機車如骨牌倒下，路人發現騎腳踏車的男子滋事，警方四處找人，才攔獲這名男子，得知他持有身心障礙手冊。

昨天下午4時至5時許，高雄市左營區高鐵路、博愛、曾子路口、博愛396巷口及自由、重立路口等地，共有22輛停在路邊停車格的機車，遭人惡意推倒，警方據報，立即四下尋找滋事者，才在左營區自由路與裕誠路口，發現正要再推機車的王姓男子（20歲）。

「你幹什麼！」員警見到王姓男子要推機車，指著王男大叫，但突然看王男一副驚恐樣子，隨即輕聲問他，但員警說他也不知道自己在做什麼。警方將他帶回派出所。