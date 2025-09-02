高雄男推機車如骨牌！ 車主這原因佛心選擇原諒
高雄市左營區多條道路昨天有多輛停在路邊的機車，遭人無故推倒，整列機車如骨牌倒下，路人發現騎腳踏車的男子滋事，警方四處找人，才攔獲這名男子，得知他持有身心障礙手冊。
昨天下午4時至5時許，高雄市左營區高鐵路、博愛、曾子路口、博愛396巷口及自由、重立路口等地，共有22輛停在路邊停車格的機車，遭人惡意推倒，警方據報，立即四下尋找滋事者，才在左營區自由路與裕誠路口，發現正要再推機車的王姓男子（20歲）。
「你幹什麼！」員警見到王姓男子要推機車，指著王男大叫，但突然看王男一副驚恐樣子，隨即輕聲問他，但員警說他也不知道自己在做什麼。警方將他帶回派出所。
王姓男子帶返所，通知他的父母到場，才知道王男持有身心障礙手冊，表示願意賠償車主損失。許多機車車主得悉，也展現佛心，認為機車沒嚴重損壞，沒再計較。警方仍依毀損罪嫌，將全案移送法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言