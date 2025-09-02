快訊

大貨車在行駛中突然爆胎，整台車瞬間失控往內側車道偏移。圖：讀者提供

國道3號北向58.4公里處大溪路段昨(1)日下午13時許發生一起驚險的車禍，一台大貨車在行駛中突然爆胎，整台車瞬間失控往內側車道偏移，擠壓到一台小客車，當場把小客車副駕駛座車門撞凹。對此，國道警察表示，該起車禍造成1人受輕傷送醫，所幸沒有生命危險。

S 58597445
大貨車偏移後擠壓到一台小客車，當場把小客車副駕駛座車門撞凹。圖：讀者提供

國道警察說明，一台自大貨車左前輪爆胎致失控往內側車道偏移後，碰撞一部小客車後肇事，現場1人受輕傷，送往三峽恩主公醫院檢傷無大礙。經警方到場實施酒測，當事人均無酒駕情形。有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。

警方呼籲，用路人上路前應做好車輛保養及檢查，避免於國道上發生車輛故障或事故，危害自身及他人行車安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】驚險！國3大溪貨車爆胎失控偏移 自小客遭撞凹1人送醫

失控 國道 車道

