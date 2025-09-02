苗栗巿西山垃圾場凌晨起火 4個半小時控制

快訊

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗市垃圾掩埋場堆置廢家具及樹枝場域今天凌晨起火，火勢4個半小時控制，因有悶燒狀況，今早持續滅火。

苗栗市公所清潔隊於今天凌晨零點2分接獲發現，垃圾場熱顯像儀警報通知，顯示廢棄物堆置場域疑似起火，隨即通報苗栗縣政府消防局。

消防局獲報後，5輛消防車、20位隊員趕抵現場，並迅速佈設水線展開灌救，清潔隊同時調派怪手，協助將燃燒物隔離，避免火勢進一步擴散。

搶救火勢於清晨4點30分控制，延燒面積10幾平方公尺，消防局持續觀查現場狀況待命，今天將挖開處理悶燒狀況。

市公所為防止火勢死灰復燃，將請環保局評估載運再生固化物約150公噸，覆蓋於悶燒區域，有效降低復燃風險，並爭取垃圾場活化，起火原因仍待進一步調查釐清中。

苗栗市垃圾場今天凌晨起火，4個半小時控制。圖／苗栗市公所提供
苗栗市垃圾場今天凌晨起火，4個半小時控制。圖／苗栗市公所提供
苗栗市垃圾場今天凌晨起火，4個半小時控制。圖/苗栗市公所提供
苗栗市垃圾場今天凌晨起火，4個半小時控制。圖/苗栗市公所提供

