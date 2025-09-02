快訊

盜採砂石挖出新景點 網酸：羨慕高雄和美國一樣有「大峽谷」不用出國

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市美濃區成功和新吉洋段多處農地及國有地遭盜採土石後回填營建廢棄物，留下至少4大坑洞宛如「大峽谷」，除有不少網友質疑「挖了這麼大的洞，怎沒官員發現」外，還有狠酸不法集團挖出高雄新景點「美濃大峽谷」，媲美美國大峽谷，不用出國，藉此吸引觀光客。

對於外界質疑，高市府經發局在美濃盜採砂石被挖成大峽谷，遭檢警追查爆發後，曾表示，已開罰業者300萬元並移送法辦，將嚴格監督業者依法回填坑洞。

不法集團以偷天換日方式在美濃區成功和新吉洋段多處農地及國有地盜採砂石，之後又回填營建廢棄物，從今年初開挖面積超過6公頃、最深達6層樓的砂石，經估算至少挖走逾135萬6千立方公尺，相當於542座奧運標準游泳池，因數月來高雄連續大雨，出現的坑洞自動蓄雨水，變成一個又一個散發惡臭的死水坑。

全案經橋頭地檢署偵辦後，共聲押13人，其中僅2人遭羈押禁見，其餘多以2至10萬元不等交保。

有網友酸指，「美濃盜採砂石，不法獲利3億元，結果4人10萬交保，真好賺」、「投報率超高」、「CP值也太高」、「扯爆」、「賺爛」；也有網友認為，「都挖出個峽谷了，我不信沒有官商勾結」、「再來的劇情就是人跑了」。

有網友則搬出Google地圖指出，「地圖就隱約能看到好幾處臨岸農地被開挖」，有網友則質疑「都挖成大峽谷了，沒有人知道？騙笑欸」、「高雄沒政府啦？可以挖這麼久都沒人知道」、「這麼大洞 怎麼會沒人知道呢」。

對於不法集團將美濃挖出「大峽谷」，不少網友發揮創意指「好羨慕高雄哦，跟美國一樣都有大峽谷」、「真的要打臉那些酸民，不要再說我們高雄只有演唱會還有水上漂流物，現在還有大峽谷了。」

有網友則指出，「美濃人工造景吸引觀光客」、「為美濃創造新景點，吸引觀光客來」、「高雄秘境」、「用心良苦開發出新的世界級景點，不用出國就有大峽谷的景點」。

不法集團在高雄美濃區的農地上開挖巨坑盜採砂石，現場宛如大峽谷。記者巫鴻瑋／翻攝
不法集團在高雄美濃區的農地上開挖巨坑盜採砂石，現場宛如大峽谷。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄美濃成功段農地今年初還是一片農田，短短半年卻已成「大峽谷」，深度近20公尺。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄美濃成功段農地今年初還是一片農田，短短半年卻已成「大峽谷」，深度近20公尺。記者巫鴻瑋／翻攝

