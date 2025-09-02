聽新聞
0:00 / 0:00

竹縣預售屋交屋 室內裝修申訴倍增

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導

隨預售屋交屋潮來臨，進入裝修高峰期，新竹縣政府消保官辦公室近來接獲多起室內裝修工程申訴案，包括超收工程款、業者無合法證照、施工瑕疵擺爛等，是去年同期近2倍。消保官提醒消費者裝潢前，務必採室內裝修相關定型化契約簽約，並慎選業者。

新竹縣消保官辦公室統計，去年受理室內裝修申訴約4至5件，今年截至8月已有8件。有消費者反映透過網路搜尋，找到網路評價良好，號稱合法登記的室內設計公司簽約裝修，但報價單卻無細項和使用材質，還巧立名目超收工程款，且對施工瑕疵擺爛不處理。還有消費者檢舉，簽約的室內設計公司沒有合法執業資格及相關證照，卻於案中負責主要設計指導、工程協調、現場監工等業務。此案經縣府稽查，發現該公司室內裝修業登記證逾期也未依規聘任專業技術人員，被國土署依違反建築物室內裝修管理辦法第35條，予以警告。

新竹縣消保官陳雅芳說，依相關法規，建築物室內裝修應由經內政部登記許可的室內裝修從業者辦理，未領得登記證者不得執行室內裝修業務，違者最高處30萬元。

陳雅芳提醒，裝修費用動輒上百萬、上千萬元，建議民眾裝潢簽約前可至內政部「全國建築管理資訊系統入口網」查詢確認業者是否為合法公司，簽約前也要仔細審閱合約，或參考內政部訂定的契約範本，以防消費糾紛。

延伸閱讀

預售屋交屋潮來臨 業者無照、擺爛…竹縣室內裝修申訴增

新北查核家具展 揭業者定金收取差異 消保官籲審閱契約

消防裝備過期！最舊超齡5年 竹縣消防局汰購改善

竹縣觀光100亮點值星月 9、10月住宿縣府加碼送2張優惠券

相關新聞

國道3號死亡車禍 故障車停輔助車道遭後車追撞駕駛不治

國道3號北上203.7公里，今日晚上發生一起死亡車禍，57歲蔡姓男子開著一輛轎車，因故障停在輔助車道，遭後方35歲的游姓...

竹縣預售屋交屋 室內裝修申訴倍增

隨預售屋交屋潮來臨，進入裝修高峰期，新竹縣政府消保官辦公室近來接獲多起室內裝修工程申訴案，包括超收工程款、業者無合法證照...

中壢大火4學童喪命 2校入班輔導辦追思

桃園中壢民宅大火奪走5命，其中4名學童分別就讀龍岡、普仁國小，昨天開學日，4人「永遠缺席」，教室裡空著的座位，讓不少同學...

自來水「路邊狂噴半小時」 北市吊車撞斷消防栓…警聯繫駕駛返回調查

葉姓男子今晚駕駛吊車在台北市不慎撞斷人行道消防栓，造成大量自來水噴出，半小時才排除，葉經警方聯繫返回現場，稱趕往其他工地...

台中烏日婦人橫越馬路被撞 送醫無呼吸心跳急救中

台中市一名婦人今晚7時許徒步橫越烏日區溪南路一段506號前時，與一輛轎車碰撞當場倒地。消防救護人員趕到將她送亞大醫院急救...

土城新建大樓工地火警竄濃煙 2人受困8樓消防馳援救出

新北市土城區中央路1處10層樓新建大樓工地，今天下午4時許突然發生火警並竄出大量濃煙，還傳出有2名工人受困在8樓。消防人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。