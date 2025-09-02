竹縣預售屋交屋 室內裝修申訴倍增

隨預售屋交屋潮來臨，進入裝修高峰期，新竹縣政府消保官辦公室近來接獲多起室內裝修工程申訴案，包括超收工程款、業者無合法證照、施工瑕疵擺爛等，是去年同期近2倍。消保官提醒消費者裝潢前，務必採室內裝修相關定型化契約簽約，並慎選業者。

新竹縣消保官辦公室統計，去年受理室內裝修申訴約4至5件，今年截至8月已有8件。有消費者反映透過網路搜尋，找到網路評價良好，號稱合法登記的室內設計公司簽約裝修，但報價單卻無細項和使用材質，還巧立名目超收工程款，且對施工瑕疵擺爛不處理。還有消費者檢舉，簽約的室內設計公司沒有合法執業資格及相關證照，卻於案中負責主要設計指導、工程協調、現場監工等業務。此案經縣府稽查，發現該公司室內裝修業登記證逾期也未依規聘任專業技術人員，被國土署依違反建築物室內裝修管理辦法第35條，予以警告。

新竹縣消保官陳雅芳說，依相關法規，建築物室內裝修應由經內政部登記許可的室內裝修從業者辦理，未領得登記證者不得執行室內裝修業務，違者最高處30萬元。

陳雅芳提醒，裝修費用動輒上百萬、上千萬元，建議民眾裝潢簽約前可至內政部「全國建築管理資訊系統入口網」查詢確認業者是否為合法公司，簽約前也要仔細審閱合約，或參考內政部訂定的契約範本，以防消費糾紛。