中壢大火4學童喪命 2校入班輔導辦追思
桃園中壢民宅大火奪走5命，其中4名學童分別就讀龍岡、普仁國小，昨天開學日，4人「永遠缺席」，教室裡空著的座位，讓不少同學內心感傷，普仁校方在教室內設置追思角落，龍岡校方引導留言、摺紙鶴懷念他們。2校都派輔導老師入班輔導，今天、後天分別舉行追思會，教導孩子告別。
5名死者分屬兩個葉家，包括為黃姓婦人與她9、10歲兒女，都讀普仁國小，葉姓友人命喪火場的9、10歲兒女，則是龍崗國小學生。
普仁總務主任張承祥表示，昨開學首日，請班導師輔導學生，也派輔導老師入班，今天為喪生的2學童舉辦追思會，全校師生別上絲帶追思，圖書館設置祝福板，讓孩子傳達思念；校方另安排防災宣導，增進防災意識。
龍岡國小輔導主任施心怡表示，校方入班團體輔導，簡要說明意外事件。輔導老師透過寫卡片，或在色紙上寫信祝福，再折成紙鶴或紙飛機，送給離世的同學。
龍岡校方後天舉行追思會，校方表示，這2名孩子很乖，也是老師好幫手，校方教導學童如何表達悲傷情緒，除祝福離開的孩子，也體會生命會有結束的時候，用正向方式面對和思念。
