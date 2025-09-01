聽新聞
自來水「路邊狂噴半小時」 北市吊車撞斷消防栓…警聯繫駕駛返回調查
葉姓男子今晚駕駛吊車在台北市不慎撞斷人行道消防栓，造成大量自來水噴出，半小時才排除，葉經警方聯繫返回現場，稱趕往其他工地，已通知公司人員報案，願賠償損失。
警方調查，48歲葉姓男子今晚7時許在北市大安區大安路、市民大道口結束施工，駕駛吊車離開時，不慎撞斷人行道上的消防栓，造成大量自來水不斷噴出。
警方獲報到場處置，聯繫葉返回現場，經消防隊及自來水公司人員前來關閉水閥，噴水狀況約半小時排除。葉駕籍正常未酒駕，稱當時要趕往其他工地，聯繫公司人員到場協助處理並撥打119報案，願賠償損失。
大安警分局呼籲，駕駛大型車輛或動力機械，一定要更注意前後左右路況，避免因視線死角或車距不當釀成事故。
