水電工無照駕駛撞癱14歲單車少年 僅判11月因「夜騎未開燈」

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣21歲劉姓男子去年無照駕駛，在彰化市茄苳路撞上騎自行車的14歲少年，少年嚴重腦傷，並因此癱瘓，終身需人照顧，不過車禍鑑定肇事主因是少年夜間騎車未開燈，且左轉時未暫停讓直行車先行，而劉男未減速慢行是次因，彰化地方法院依過失致重傷害罪將劉男判刑11月。

判決書指出，劉男去年5月某日晚間9時無照駕駛自小客車，行經彰化市茄苳路1段無號誌交岔路口時，14歲少年也騎自行車要從茄南街左轉到茄苳路時，被劉男撞飛，造成少年顱骨骨折合併創傷性腦挫傷硬腦膜下出血、創傷性蜘蛛網膜下出血、肺部挫傷等傷害。

少年因此癱瘓及意識障礙，因中樞神經系統機能極度障礙及吞嚥困難需留置鼻胃管，終身需人照料。

車禍鑑定報告，肇事主因為少年夜間未開啟燈光，行經無號誌交岔路口時，轉彎時未暫停讓直行車先行；劉男則是行經無號誌交岔路口，未減速慢行，作隨時停車之準備為肇事次因。

法官認為，少年往後需家人照顧時間甚長，對其一家人造成的損害是重大而深遠，而劉男犯後坦承犯行，原有意調解，但卻未在彰化縣彰化市調解委員會調解時到場，也未賠償被害人，其家屬希望對劉男加重其刑。

法官衡量劉男是月入3萬多元的水電工等經濟狀況，依未領有駕駛執照駕車過失致重傷害罪，判刑１１月，可上訴。

21歲劉男去年無照駕駛，撞攤１４歲少年，但因少年夜間騎車未開燈，左轉也未讓直行車為肇事主因，法官將劉男判刑11月。圖／民眾提供
21歲劉男去年無照駕駛，撞攤１４歲少年，但因少年夜間騎車未開燈，左轉也未讓直行車為肇事主因，法官將劉男判刑11月。圖／民眾提供

彰化 車禍 撞飛 命案 傷害罪 自行車 無照駕駛

