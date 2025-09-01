快訊

泰女丟10隻倉鼠沖馬桶引公憤 警：逾期居留2年鬧分手已收容

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

近日網路平台出現有女子將10隻倉鼠沖入馬桶的影片，引發網友公憤，有網友肉搜指出，涉案女子為泰國籍。中市第二警分局表示，上月28日已由派出所同仁介入，涉案泰國籍女子Promin已逾期居留2年，由台中專勤隊收容，後續由檢警偵辦，配合調查。

第二警分局在今年8月28日凌晨1時50分，接獲報案，向男（24歲）欲與泰國籍女友Promin（27歲）分手，因女方不願離開其位北區中清路租屋處，請求員警協助。

警方到場發現，該名泰國籍女友已逾期居留2年，現場未發現其他可疑違法情事，依法移請移民署台中市專勤隊收容。

第二警分局表示，因今日有民眾在網路反映有泰國籍女子將倉鼠沖入馬桶的影片，經比對後，確認涉案女子就是上月底遭查獲的泰國籍女子，已立即將疑似虐待動物情事，轉報台中市動物保護防疫處。

二分局指出，後續由動保處認定泰國女子行為，涉犯動保法第25條之1調，已提告，分局依規定開案受理，將借詢該泰國籍女子到案，全案依法移請台中地檢署偵辦。

一名女子在網路PO影片，陸續將10隻倉鼠衝進馬桶內，台中市動保處已受理此案，警方發現是上月底與台灣男友吵分手的逾期居留泰國女子。圖／摘自Threads
一名女子在網路PO影片，陸續將10隻倉鼠衝進馬桶內，台中市動保處已受理此案，警方發現是上月底與台灣男友吵分手的逾期居留泰國女子。圖／摘自Threads

泰國 馬桶 倉鼠 台中市 動保法 移民署 虐待動物

