成大化工實驗室爆炸 2研究生顏面、雙手均燙傷…男「臉1度」

國立成功大學自強校區今天下午2時許驚傳實驗室意外，有2名研究生疑在操作實驗時，金屬鈉塊不慎接觸到水，發生劇烈反應導致爆炸，造成2人雙手灼傷；消防局說明2人均為22歲學生，分別是一男一女，男生傷勢為臉1度與雙手前臂傷燙傷，女生傷勢為顏面與手燒燙傷。

台南市消防局指出，今天下午2時37分接獲成大自強校區化工系報案，出動8車16人，類別為「環境事故-化學物質」，於2時49分抵達現場；學生表示因操作鈉遇水爆炸，沒有明火，只有煙，2名受傷學生送往成大醫院急救，火勢搶救至3時7分撲滅，目前正在進行後續火場整理。

消防局說明，現場為地下1層地上12層RC建物，火警自動警報設備有作動，消防隊抵達現場時實驗室並無明顯火煙；救護人員檢視2名分別為22歲吳姓男學生傷勢為臉1度與雙手前臂傷燙傷，22歲李姓女學生傷勢為顏面與手燒燙傷，2人送醫過程均意識清醒。

消防局指出，現場為實驗室鈉與四氫咲喃反應，燒毀抽風櫃燃燒面積約3平方公尺，火勢撲滅後需火調，財損尚待調查，本案已通知消防署、區長以及環境部事故專業諮詢中心。

成大說明，今天下午化工系研究所在實驗室操作有機溶劑除水作業，過程中因運用金屬鈉乾燥去除水分，卻不慎發生意外，造成2名學生輕微灼傷；其中一為化工系碩一新生、另一名為中正大學學生，獲報後校安中心、環衛中心第一時間已到場了解，趕緊協助學生送醫。