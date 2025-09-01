快訊

東京街頭割喉案40歲韓籍女子不治身亡 上周曾因感情糾紛報警

成大化工實驗室爆炸 2研究生顏面、雙手均燙傷…男「臉1度」

NHK直播說「釣魚台是大陸領土」 陸籍播音員被判賠8位數…傳已離開日本

聽新聞
0:00 / 0:00

成大化工實驗室爆炸 2研究生顏面、雙手均燙傷…男「臉1度」

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

國立成功大學自強校區今天下午2時許驚傳實驗室意外，有2名研究生疑在操作實驗時，金屬鈉塊不慎接觸到水，發生劇烈反應導致爆炸，造成2人雙手灼傷；消防局說明2人均為22歲學生，分別是一男一女，男生傷勢為臉1度與雙手前臂傷燙傷，女生傷勢為顏面與手燒燙傷。

台南市消防局指出，今天下午2時37分接獲成大自強校區化工系報案，出動8車16人，類別為「環境事故-化學物質」，於2時49分抵達現場；學生表示因操作鈉遇水爆炸，沒有明火，只有煙，2名受傷學生送往成大醫院急救，火勢搶救至3時7分撲滅，目前正在進行後續火場整理。

消防局說明，現場為地下1層地上12層RC建物，火警自動警報設備有作動，消防隊抵達現場時實驗室並無明顯火煙；救護人員檢視2名分別為22歲吳姓男學生傷勢為臉1度與雙手前臂傷燙傷，22歲李姓女學生傷勢為顏面與手燒燙傷，2人送醫過程均意識清醒。

消防局指出，現場為實驗室鈉與四氫咲喃反應，燒毀抽風櫃燃燒面積約3平方公尺，火勢撲滅後需火調，財損尚待調查，本案已通知消防署、區長以及環境部事故專業諮詢中心。

成大說明，今天下午化工系研究所在實驗室操作有機溶劑除水作業，過程中因運用金屬鈉乾燥去除水分，卻不慎發生意外，造成2名學生輕微灼傷；其中一為化工系碩一新生、另一名為中正大學學生，獲報後校安中心、環衛中心第一時間已到場了解，趕緊協助學生送醫。

成大說，有鑑於金屬鈉具有危險性，實驗室老師已決定取消運用金屬鈉除水實驗，改利用其他方式進行，以維護學生安全；後續會進一步關懷學生受傷復原情況。

消防局說明2名受傷學生均為22歲，分別是一男一女，男生傷勢為臉1度與雙手前臂傷燙傷，女生傷勢為顏面與手燒燙傷。記者袁志豪／翻攝
消防局說明2名受傷學生均為22歲，分別是一男一女，男生傷勢為臉1度與雙手前臂傷燙傷，女生傷勢為顏面與手燒燙傷。記者袁志豪／翻攝
消防局說明2名受傷學生均為22歲，分別是一男一女，男生傷勢為臉1度與雙手前臂傷燙傷，女生傷勢為顏面與手燒燙傷。記者袁志豪／翻攝
消防局說明2名受傷學生均為22歲，分別是一男一女，男生傷勢為臉1度與雙手前臂傷燙傷，女生傷勢為顏面與手燒燙傷。記者袁志豪／翻攝

爆炸 成大醫院

延伸閱讀

成大化工實驗室疑用鈉塊不慎碰水爆炸 2研究生雙手灼傷送醫

消防裝備過期！最舊超齡5年 竹縣消防局汰購改善

林口鐵皮工廠深夜大火2廠房陷火海 消防局急呼泰山五股民眾緊閉門窗

中壢惡火5人喪命 屋主曾申請住警器「未安裝」錯失逃生時機

相關新聞

成大化工實驗室爆炸 2研究生顏面、雙手均燙傷…男「臉1度」

國立成功大學自強校區今天下午2時許驚傳實驗室意外，有2名研究生疑在操作實驗時，金屬鈉塊不慎接觸到水，發生劇烈反應導致爆炸...

輕型戰術輪軍車突襲撞上 轎車停等紅燈女駕駛輕傷

屏東警分局今上午11時半接獲報案，屏東市忠孝路與廣勝路口發生車禍，24歲後備指揮部廖男疑未注意車前狀況駕駛輕型戰術輪軍車...

女虐殺10倉鼠！丟馬桶沖IG炫耀 中市警：是失聯移工已收容

網路流傳女子將小倉鼠丟進馬桶沖掉的影片，台中市警方今天比對發現女子為日前男女糾紛案的當事人，且為泰籍失聯移工，日前已移送...

成大化工實驗室疑用鈉塊不慎碰水爆炸 2研究生雙手灼傷送醫

成功大學自強校區今天下午2時許驚傳實驗室意外，有2名研究生疑在操作實驗時，金屬鈉塊不慎接觸到水，發生劇烈反應導致爆炸，造...

童仲彥連拿2證照嗨喊「準備開業」 假釋期滿復出曝新動向

台北市前議員童仲彥先前因為詐領助理費，被判處3年10月徒刑，並於2023年3月入監服刑，同年獲假釋出獄，今年6月才在臉書宣告「準備復出」，沒想到剛假釋出獄後，他馬上通過國考地政士、不動產經紀人2張證照，也在臉書發文表示「下週回故鄉申請開業」。

宜蘭少年光天化日搶銀樓變裝逃逸 「栗子頭」太特殊仍被逮

大白天裡，宜蘭羅東鎮市區某銀樓發生搶案，一名男子進入店內謊稱要買金項鍊，竟在店家秤重時出手搶奪，所幸老闆沒讓他得逞並向警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。