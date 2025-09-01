成大化工實驗室疑用鈉塊不慎碰水爆炸 2研究生雙手灼傷送醫

成功大學自強校區今天下午2時許驚傳實驗室意外，有2名研究生疑在操作實驗時，金屬鈉塊不慎接觸到水，發生劇烈反應導致爆炸，造成2人雙手灼傷；消防局獲報派員前往，抵達現場時實驗室並無明顯火煙，2名學生由救護人員協助送醫治療，校方已趕到現場了解。

台南市消防局指出，今天下午2時37分接獲成大自強校區化工系報案，出動5車11人，類別為「環境事故-化學物質」，於2時49分抵達現場；學生表示因操作鈉遇水爆炸，沒有明火，只有煙，2名雙手受傷學生送至成大醫院急救，火勢搶救至3時7分撲滅，目前正在進行後續火場整理。

成大說明，今天下午化工系研究所在實驗室操作有機溶劑除水作業，過程中因運用金屬鈉乾燥去除水分，卻不慎發生意外，造成2名學生輕微灼傷；其中一為化工系碩一新生、另一名為中正大學學生，獲報後校安中心、環衛中心第一時間已到場了解，趕緊協助學生送醫。