快訊

半導體業「一個人的武林」 台積電晶圓代工市占率首度站上七成

今天才上任…遭爆「丟表單給立委選拜會時間」 經長龔明鑫道歉了

解禁日本福島5縣市食品輸台限制 食藥署長：台灣人去日本吃得很開心

宜蘭少年光天化日搶銀樓變裝逃逸 「栗子頭」太特殊仍被逮

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

大白天裡，宜蘭羅東鎮市區某銀樓發生搶案，一名男子進入店內謊稱要買金項鍊，竟在店家秤重時出手搶奪，所幸老闆沒讓他得逞並向警方報案；男子失手後逃跑2公里多，半路變裝準備在火車站搭車逃離，被前往查緝的員警認出「栗子頭」特徵的他，將人逮捕到案，移送少年法庭審理。

這起搶銀樓未遂發生於8月29日下午5時26分，經查，該未成年男子未載口罩等任何遮掩，只揹個背包，獨自進入銀樓店謊稱要購買金項鍊，假裝挑中1兩重項鍊，趁著店家秤重時出手搶奪，幸好老闆機警抓住對方的手，沒讓他搶走，並且火速向警方報案。

警方獲報後調閱監視器影像，並通報線上警力圍捕，當晚6時8分逮到這名嫌犯。警方發現，嫌犯先是在搶銀樓前先勘查地形，沒搶成後在羅東鎮區逃逸時繞了一大圈，半路還變裝，最後跑了2公里多到羅東火車站，準備搭乘火車躲外縣市。

警網在火車站查緝，一眼就看到時下很流行的「栗子頭」男子，上前盤查逮人，將少年帶回警局訊問，移送少年法庭審理。羅東警分局呼籲，近日金價高漲，店家應加強相關防範措施，妥善管理貴重物品的陳列方式，防範不法分子有機可乘，造成財物損失，如遭受不法情事，請撥打110報案，確保財產安全。

少年進入銀樓店謊稱要購買金項鍊，趁著店家秤重時出手搶奪，幸好老闆機警抓住對方的手，沒讓他搶走，火速向警方報案逮人。圖／讀者提供
少年進入銀樓店謊稱要購買金項鍊，趁著店家秤重時出手搶奪，幸好老闆機警抓住對方的手，沒讓他搶走，火速向警方報案逮人。圖／讀者提供
最近金價又開始上揚，宜蘭蘭少年光天化日搶銀樓後變裝逃逸，但因為「栗子頭」特徵，在火車站準備逃離時被逮。圖／讀者提供
最近金價又開始上揚，宜蘭蘭少年光天化日搶銀樓後變裝逃逸，但因為「栗子頭」特徵，在火車站準備逃離時被逮。圖／讀者提供

羅東 銀樓 宜蘭 搶劫 火車站 未成年

延伸閱讀

開欠稅賓士車賣菜 宜蘭執行分署獲報查封立即繳清

宜蘭五峰旗風景區大升級 4200萬元改善步道建泡腳池明年2月完工

超美秘境大公開！宜蘭必訪景點一次看，週末就去這裡走走吧

2026開打！宜蘭綠營初選登記 冬山鄉長3人搶宜蘭、羅東議員都超額

相關新聞

宜蘭少年光天化日搶銀樓變裝逃逸 「栗子頭」太特殊仍被逮

大白天裡，宜蘭羅東鎮市區某銀樓發生搶案，一名男子進入店內謊稱要買金項鍊，竟在店家秤重時出手搶奪，所幸老闆沒讓他得逞並向警...

不滿被超車 男子持槍敲車窗喝斥下車 一家人衝派出所求救

彰化縣林姓男子前天晚間在永靖鄉一家大賣場購物開車離去途中，遭黃姓男子持槍敲車窗，要他下車，他不敢下車，趕緊開車離去，但黃...

童仲彥連拿2證照嗨喊「準備開業」 假釋期滿復出曝新動向

台北市前議員童仲彥先前因為詐領助理費，被判處3年10月徒刑，並於2023年3月入監服刑，同年獲假釋出獄，今年6月才在臉書宣告「準備復出」，沒想到剛假釋出獄後，他馬上通過國考地政士、不動產經紀人2張證照，也在臉書發文表示「下週回故鄉申請開業」。

台南健康路凌晨車輛翻覆輪胎飛出 警一查：酒駕現行犯

30歲李姓男子昨天凌晨開車行經台南市南區健康路與水交社路口，自撞中央分隔島後車輛翻覆，左前輪胎還掉落滾出；轄區台南市警第...

影／台中女將10倉鼠沖馬桶 動保處長：可惡！移司法調查

一名女子上網PO影片炫耀，她陸續拿10隻倉鼠丟進馬桶並沖水，影片引起網友怒罵沒良心，台中市動保處長林儒良說，這些倉鼠被沖...

黑狗遭騎車拖行300公尺慘死…沿途鮮血排泄物 老翁涉虐依動保法函送

台北市駱姓老翁昨騎機車繫上牽繩遛狗，狗體力不支倒地被拖行約300公尺死亡，沿途留下鮮血及排泄物，警方獲報到場，駱稱未注意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。