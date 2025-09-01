宜蘭少年光天化日搶銀樓變裝逃逸 「栗子頭」太特殊仍被逮
大白天裡，宜蘭羅東鎮市區某銀樓發生搶案，一名男子進入店內謊稱要買金項鍊，竟在店家秤重時出手搶奪，所幸老闆沒讓他得逞並向警方報案；男子失手後逃跑2公里多，半路變裝準備在火車站搭車逃離，被前往查緝的員警認出「栗子頭」特徵的他，將人逮捕到案，移送少年法庭審理。
這起搶銀樓未遂發生於8月29日下午5時26分，經查，該未成年男子未載口罩等任何遮掩，只揹個背包，獨自進入銀樓店謊稱要購買金項鍊，假裝挑中1兩重項鍊，趁著店家秤重時出手搶奪，幸好老闆機警抓住對方的手，沒讓他搶走，並且火速向警方報案。
警方獲報後調閱監視器影像，並通報線上警力圍捕，當晚6時8分逮到這名嫌犯。警方發現，嫌犯先是在搶銀樓前先勘查地形，沒搶成後在羅東鎮區逃逸時繞了一大圈，半路還變裝，最後跑了2公里多到羅東火車站，準備搭乘火車躲外縣市。
警網在火車站查緝，一眼就看到時下很流行的「栗子頭」男子，上前盤查逮人，將少年帶回警局訊問，移送少年法庭審理。羅東警分局呼籲，近日金價高漲，店家應加強相關防範措施，妥善管理貴重物品的陳列方式，防範不法分子有機可乘，造成財物損失，如遭受不法情事，請撥打110報案，確保財產安全。
