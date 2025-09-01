童仲彥連拿2證照嗨喊「準備開業」 假釋期滿復出曝新動向

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導

童仲彥2023年獲准假釋出獄，日前他開心曬「地政士執照」，喊「下週回故鄉申請開業，一處開業全國執業」。圖／聯合報系資料照片
台北市前議員童仲彥先前因為詐領助理費，被判處3年10月徒刑，並於2023年3月入監服刑，同年獲假釋出獄，今年6月才在臉書宣告「準備復出」，沒想到剛假釋出獄後，他馬上通過國考地政士、不動產經紀人2張證照，也在臉書發文表示「下週回故鄉申請開業」。

童仲彥在Youtube分享經驗，他在短短一個月的準備時間，就考到了不動產經紀人證照，當時他入獄時，帶了一堆參考書進去讀，一開始連法條申論都看不懂，最後幸好壓線過關。另外也考取地政士執照，他說自己在假釋期間就訂下目標，每天閉關讀書10小時，熟讀房地產專業，也不斷上網找資料、看教學影片，苦讀2年後，原本去年報考很有信心，結果成績出來差0.8分就上了，於是他又修正讀書方法，最後順利拿到地政士執照。

最後他在臉書PO出證照，開心分享「地政士證書收到了！下週回故鄉申請開業，一處開業全國執業」，文章曝光後，許多網友大讚「了不起，負責」、「有料」、「厲害」、「有點厲害」、「恭喜開業」、「真是學霸」、「做專業是對的」。

童仲彥被控在2011年10月，擔任台北市議員的期間，以每月3萬元的費用，聘用蔡姓男子作為助理，向台北市議會申請助理費，但實際上他沒有聘用蔡男，而是以人頭名義詐騙助理費5萬1842元，因此遭檢察官依照貪污治罪條例起訴，最後他被判3年10月，褫奪公權2年。

