不滿被超車 男子持槍敲車窗喝斥下車 一家人衝派出所求救

彰化縣林姓男子前天晚間在永靖鄉一家大賣場購物開車離去途中，遭黃姓男子持槍敲車窗，要他下車，他不敢下車，趕緊開車離去，但黃男一路猛追，二度攔車，直到林男開到北斗派出所，黃男才離去，警方昨天查獲黃男，並查獲疑似空氣手槍，將他移送法辦。

被害人說8月30日晚間近十點他們一家三口在永靖大潤發買完東西開車離去時，就發現有人一路開車尾隨，在永靖派出所前就想攔他們車，直到永靖鄉中山路與永久路口停等紅燈時，開車追他們的男子突下車，持「手槍」敲他們的車窗，他們不敢停車，趕快繼續開，並一邊打電話報警，直接開到北斗派出所，男子追了好幾公里才放棄離去。

警方調閱路口監視器，發現黃姓男子（４６歲）涉嫌重大，報請彰化地檢署指揮偵辦，昨天持搜索票至永靖鄉查獲黃姓嫌犯，及一把空氣手槍，黃男指是因不滿林男超車，才要上前理論，但林男說根本不知為何黃男要開車追他們。