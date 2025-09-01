聽新聞
0:00 / 0:00
不滿被超車 男子持槍敲車窗喝斥下車 一家人衝派出所求救
彰化縣林姓男子前天晚間在永靖鄉一家大賣場購物開車離去途中，遭黃姓男子持槍敲車窗，要他下車，他不敢下車，趕緊開車離去，但黃男一路猛追，二度攔車，直到林男開到北斗派出所，黃男才離去，警方昨天查獲黃男，並查獲疑似空氣手槍，將他移送法辦。
被害人說8月30日晚間近十點他們一家三口在永靖大潤發買完東西開車離去時，就發現有人一路開車尾隨，在永靖派出所前就想攔他們車，直到永靖鄉中山路與永久路口停等紅燈時，開車追他們的男子突下車，持「手槍」敲他們的車窗，他們不敢停車，趕快繼續開，並一邊打電話報警，直接開到北斗派出所，男子追了好幾公里才放棄離去。
警方調閱路口監視器，發現黃姓男子（４６歲）涉嫌重大，報請彰化地檢署指揮偵辦，昨天持搜索票至永靖鄉查獲黃姓嫌犯，及一把空氣手槍，黃男指是因不滿林男超車，才要上前理論，但林男說根本不知為何黃男要開車追他們。
警方依涉嫌恐嚇及妨害自由罪嫌將黃男移送彰化地檢署偵辦，涉案槍枝將送刑事警察局鑑定，若鑑定結果為具有殺傷力槍械，將依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言