不滿被超車 男子持槍敲車窗喝斥下車 一家人衝派出所求救

聯合報／ 記者林宛諭簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣林姓男子前天晚間在永靖鄉一家大賣場購物開車離去途中，遭黃姓男子持槍敲車窗，要他下車，他不敢下車，趕緊開車離去，但黃男一路猛追，二度攔車，直到林男開到北斗派出所，黃男才離去，警方昨天查獲黃男，並查獲疑似空氣手槍，將他移送法辦。

被害人說8月30日晚間近十點他們一家三口在永靖大潤發買完東西開車離去時，就發現有人一路開車尾隨，在永靖派出所前就想攔他們車，直到永靖鄉中山路與永久路口停等紅燈時，開車追他們的男子突下車，持「手槍」敲他們的車窗，他們不敢停車，趕快繼續開，並一邊打電話報警，直接開到北斗派出所，男子追了好幾公里才放棄離去。

警方調閱路口監視器，發現黃姓男子（４６歲）涉嫌重大，報請彰化地檢署指揮偵辦，昨天持搜索票至永靖鄉查獲黃姓嫌犯，及一把空氣手槍，黃男指是因不滿林男超車，才要上前理論，但林男說根本不知為何黃男要開車追他們。

警方依涉嫌恐嚇及妨害自由罪嫌將黃男移送彰化地檢署偵辦，涉案槍枝將送刑事警察局鑑定，若鑑定結果為具有殺傷力槍械，將依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

彰化縣永靖鄉前晚發生男子不滿被超車，疑持空氣手槍敲車窗攔阻事件，被害人嚇到駕車直衝派出所求救。圖／翻攝自社會事新聞影音
彰化縣永靖鄉前晚發生男子不滿被超車，疑持空氣手槍敲車窗攔阻事件，被害人嚇到駕車直衝派出所求救。圖／翻攝自社會事新聞影音
彰化縣永靖鄉前晚發生男子不滿被超車，一路狂追被害人，疑持空氣手槍敲車窗攔阻事件，被害人嚇到駕車直衝派出所求救。圖／翻攝自社會事新聞影音
彰化縣永靖鄉前晚發生男子不滿被超車，一路狂追被害人，疑持空氣手槍敲車窗攔阻事件，被害人嚇到駕車直衝派出所求救。圖／翻攝自社會事新聞影音

影／台中女將10倉鼠沖馬桶 動保處長：可惡！移司法調查

一名女子上網PO影片炫耀，她陸續拿10隻倉鼠丟進馬桶並沖水，影片引起網友怒罵沒良心，台中市動保處長林儒良說，這些倉鼠被沖...

不滿被超車 男子持槍敲車窗喝斥下車 一家人衝派出所求救

彰化縣林姓男子前天晚間在永靖鄉一家大賣場購物開車離去途中，遭黃姓男子持槍敲車窗，要他下車，他不敢下車，趕緊開車離去，但黃...

台南健康路凌晨車輛翻覆輪胎飛出 警一查：酒駕現行犯

30歲李姓男子昨天凌晨開車行經台南市南區健康路與水交社路口，自撞中央分隔島後車輛翻覆，左前輪胎還掉落滾出；轄區台南市警第...

黑狗遭騎車拖行300公尺慘死…沿途鮮血排泄物 老翁涉虐依動保法函送

台北市駱姓老翁昨騎機車繫上牽繩遛狗，狗體力不支倒地被拖行約300公尺死亡，沿途留下鮮血及排泄物，警方獲報到場，駱稱未注意...

中壢惡火4童喪命開學日入校撫情緒 兩校入班輔導辦追思會

桃園市中壢民宅大火，葉家黃姓媳婦與就讀國小的兒女、同樣就讀國小的友人兒女葬生火窟，今天上午國小開學日，4名幼童卻永遠缺席...

台中特警攻堅大甲廢棄屋抓要犯？ 警：模擬高強度攻堅行動

台中市保安警察大隊特勤中隊上月底時，在大甲區一處廢棄屋執行「高強度攻堅演練」，因為出動特警演習紮實，附近居民還以為警方正...

