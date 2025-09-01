台南健康路凌晨車輛翻覆輪胎飛出 警一查：酒駕現行犯

快訊

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

30歲李姓男子昨天凌晨開車行經台南市南區健康路與水交社路口，自撞中央分隔島後車輛翻覆，左前輪胎還掉落滾出；轄區台南市警第六分局獲報，到場瞭解，警消將李從車內拉出後，發現他滿身酒氣，實施酒測確認呼氣酒測值超標，當場依公共危險罪現行犯逮捕送辦。

李的車輛在大馬路翻車，左前輪胎還掉落飛出，被其他用路人目擊拍下影像，上傳社會事新聞影音網路社群；第六分局交通分隊分隊長呂雅敏指出，本案發生於昨天凌晨3時許，經初步調查，李酒後獨自駕車，因行車不穩而自撞中央分隔島導致翻車，未涉及其他用路人。

警方呼籲，酒後駕車除了可能造成他人傷亡，也可能傷及自身，民眾應遵守「酒後不開車」規定，警方將持續加強酒駕取締勤務，維護交通安全；李姓男子昨天在詢問後，已移送台南地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

第六分局交通分隊分隊長呂雅敏指出，本案發生於昨天凌晨3時許，李酒後獨自駕車，因行車不穩而自撞中央分隔島導致翻車。記者袁志豪／翻攝
台南 自撞 酒駕

