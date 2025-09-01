影／台中女將10倉鼠沖馬桶 動保處長：可惡！移司法調查

一名女子上網PO影片炫耀，她陸續拿10隻倉鼠丟進馬桶並沖水，影片引起網友怒罵沒良心，台中市動保處長林儒良說，這些倉鼠被沖水後一定死定了，他看到畫面無法理解女子心態，對方行為已違反動保法有刑責，將移送司法調查，追查真相和女子身分，可處2年以下徒刑，併科20到200萬罰金。

台中市動保處長林儒良表示，本案已違反動物保護法第6條，任何人不得傷害動物規定，可依同法第25條處2年以下有期徒刑併科新台幣20到200萬罰金，動保處將函送地檢署偵辦，並呼籲民眾飼養動物要盡到飼主責任不可隨意騷擾虐待傷害動物。

網路Instagram限時動態，一名女子上傳自己將10隻活倉鼠丟入馬桶並沖掉畫面，還在貼文中逐一標註「已丟掉的數量」，拍片過程還炫耀；影片被轉發至社群平台Threads，網路一片怒罵。

動保處長林儒良說，倉鼠被丟馬桶水流沖走，這些小生命一定死定，從影片中標記數量可估，被沖走的倉鼠約10隻。許多飼主與保護動物者心痛說「真的是垃圾一個」、「有夠可惡的」。