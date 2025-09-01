快訊

台股失守月線、跌破24,000點大關 9月5大因素恐導致拉回

幼童「巧虎米餅」家長控底部有剪刀蟲屍體 廠商退款盼回收異常品

家樂福官方宣布：嘉義北門店9月22日熄燈 即起大出清

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台中女將10倉鼠沖馬桶 動保處長：可惡！移司法調查

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名女子上網PO影片炫耀，她陸續拿10隻倉鼠丟進馬桶並沖水，影片引起網友怒罵沒良心，台中市動保處長林儒良說，這些倉鼠被沖水後一定死定了，他看到畫面無法理解女子心態，對方行為已違反動保法有刑責，將移送司法調查，追查真相和女子身分，可處2年以下徒刑，併科20到200萬罰金。

台中市動保處長林儒良表示，本案已違反動物保護法第6條，任何人不得傷害動物規定，可依同法第25條處2年以下有期徒刑併科新台幣20到200萬罰金，動保處將函送地檢署偵辦，並呼籲民眾飼養動物要盡到飼主責任不可隨意騷擾虐待傷害動物。

網路Instagram限時動態，一名女子上傳自己將10隻活倉鼠丟入馬桶並沖掉畫面，還在貼文中逐一標註「已丟掉的數量」，拍片過程還炫耀；影片被轉發至社群平台Threads，網路一片怒罵。

動保處長林儒良說，倉鼠被丟馬桶水流沖走，這些小生命一定死定，從影片中標記數量可估，被沖走的倉鼠約10隻。許多飼主與保護動物者心痛說「真的是垃圾一個」、「有夠可惡的」。

更有網友提供這名女子資料供動保和司法單位追查，網友說這名女子疑似在台中工作，疑似泰國人。

一名女子在網路PO影片，陸續將10隻倉鼠衝進馬桶內，台中市動保處已受理此案。圖／取自網路Threads
一名女子在網路PO影片，陸續將10隻倉鼠衝進馬桶內，台中市動保處已受理此案。圖／取自網路Threads

馬桶 倉鼠 動物 動保法

延伸閱讀

防範無人機違規飛行 基隆港配置7支干擾器排除侵擾

保險小百科／微型險承保對象 新住民納入範圍

媽媽餵聲明「1歲以上奶粉5成是糖」 專家看不下去嗆：直接吃奶粉？

公務員考績法初審 職場霸凌致不法侵害最重二大過免職

相關新聞

影／台中女將10倉鼠沖馬桶 動保處長：可惡！移司法調查

一名女子上網PO影片炫耀，她陸續拿10隻倉鼠丟進馬桶並沖水，影片引起網友怒罵沒良心，台中市動保處長林儒良說，這些倉鼠被沖...

不滿被超車 男子持槍敲車窗喝斥下車 一家人衝派出所求救

彰化縣林姓男子前天晚間在永靖鄉一家大賣場購物開車離去途中，遭黃姓男子持槍敲車窗，要他下車，他不敢下車，趕緊開車離去，但黃...

台南健康路凌晨車輛翻覆輪胎飛出 警一查：酒駕現行犯

30歲李姓男子昨天凌晨開車行經台南市南區健康路與水交社路口，自撞中央分隔島後車輛翻覆，左前輪胎還掉落滾出；轄區台南市警第...

黑狗遭騎車拖行300公尺慘死…沿途鮮血排泄物 老翁涉虐依動保法函送

台北市駱姓老翁昨騎機車繫上牽繩遛狗，狗體力不支倒地被拖行約300公尺死亡，沿途留下鮮血及排泄物，警方獲報到場，駱稱未注意...

中壢惡火4童喪命開學日入校撫情緒 兩校入班輔導辦追思會

桃園市中壢民宅大火，葉家黃姓媳婦與就讀國小的兒女、同樣就讀國小的友人兒女葬生火窟，今天上午國小開學日，4名幼童卻永遠缺席...

台中特警攻堅大甲廢棄屋抓要犯？ 警：模擬高強度攻堅行動

台中市保安警察大隊特勤中隊上月底時，在大甲區一處廢棄屋執行「高強度攻堅演練」，因為出動特警演習紮實，附近居民還以為警方正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。