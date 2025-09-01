聽新聞
0:00 / 0:00
黑狗遭騎車拖行300公尺慘死…沿途鮮血排泄物 老翁涉虐依動保法函送
台北市駱姓老翁昨騎機車繫上牽繩遛狗，狗體力不支倒地被拖行約300公尺死亡，沿途留下鮮血及排泄物，警方獲報到場，駱稱未注意狗的狀況，被帶回依違反動物保護法函送。
有網友貼文表示，經過巷口遇到這種事，真的是無言，老人用牽繩騎車拖行狗狗好幾個路口，鄰居看到追上去阻止，老人就把狗丟在路邊跑走，後來他打給動保處時老人又跑回來要把狗帶走，這時候狗還在喘氣、四肢流血，過5分鐘還是走掉了；他與其他人攔住老人，動保處跟警察一起處理，說這是刑事案件，但最多也是罰錢，不痛不癢的處罰到底有什麼用？
警方調查，81歲駱姓老翁昨下午4時許以騎機車繫狗繩方式遛狗，行經北市南港區福德街、成福路口一帶，因未注意狗體力不支倒地拖行導致死亡，員警獲報到場發現駱涉嫌虐待動物，帶回同德派出所詢問，駱稱一直都是騎機車遛狗，未注意狗的狀況，警詢後依動保法函送士林地檢署。
南港警分局表示，民眾應以正確方式對待寵物，遛狗應徒步或慢跑，並隨時注意寵物狀況，勿致使動物傷亡以免觸法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言