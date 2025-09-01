黑狗遭騎車拖行300公尺慘死…沿途鮮血排泄物 老翁涉虐依動保法函送

台北市駱姓老翁昨騎機車繫上牽繩遛狗，狗體力不支倒地被拖行約300公尺死亡，沿途留下鮮血及排泄物，警方獲報到場，駱稱未注意狗的狀況，被帶回依違反動物保護法函送。

有網友貼文表示，經過巷口遇到這種事，真的是無言，老人用牽繩騎車拖行狗狗好幾個路口，鄰居看到追上去阻止，老人就把狗丟在路邊跑走，後來他打給動保處時老人又跑回來要把狗帶走，這時候狗還在喘氣、四肢流血，過5分鐘還是走掉了；他與其他人攔住老人，動保處跟警察一起處理，說這是刑事案件，但最多也是罰錢，不痛不癢的處罰到底有什麼用？

警方調查，81歲駱姓老翁昨下午4時許以騎機車繫狗繩方式遛狗，行經北市南港區福德街、成福路口一帶，因未注意狗體力不支倒地拖行導致死亡，員警獲報到場發現駱涉嫌虐待動物，帶回同德派出所詢問，駱稱一直都是騎機車遛狗，未注意狗的狀況，警詢後依動保法函送士林地檢署。