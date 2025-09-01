中壢惡火4童喪命開學日入校撫情緒 兩校入班輔導辦追思會

桃園市中壢民宅大火，葉家黃姓媳婦與就讀國小的兒女、同樣就讀國小的友人兒女葬生火窟，今天上午國小開學日，4名幼童卻永遠缺席，龍岡國小輔導和製作安心文宣，讓同學抒發心情及宣洩情緒，4日舉辦追思會讓表達思念；普仁國小安排輔導老師入班輔導，明天（2日）舉辦追思會讓同學表達哀思。

中壢這場惡火奪走1婦4童性命，引起社會關注，其中黃女的兒女2人就讀普仁國小、另2名友人一雙兒女就讀龍岡國小，兩校今天開學日，十分關心兩校分屬4班學學的心情，啟動相關輔導機制，安排專業輔導老師入班輔導。

普仁國小總務主任張承祥表示，今天是開學第一天，事前已通知罹難學童班導，請老師在班上對學生進行輔導，也會有輔導老師入班輔導，並發給家長通知信幫助學童，預計明天舉辦2難學童追思會，全校師生將別上絲帶進行追思，校方也會對學童再做防災宣導，增進學童防災意識。

龍岡國小專輔老師徐雪文表示，校方在2名學童班級進行團輔，與同學簡要說明意外事件，教導孩子面對同學的離開正常表達哭泣或悲傷的情緒，導師觀察與罹難孩子較要好同學的情緒反應，再個別進行輔導透過媒材，讓孩子宣洩及表達自己思念，並將在追思會呈現。