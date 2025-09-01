快訊

9月12生肖運勢出爐！誰旺到爆、誰要小心破財？

台積電洩密案 工程師為爭取訂單出奧步 意外扯出日商商戰

辭議員轉戰國安會！趙怡翔臉書首發聲 盼交棒「她」延續服務

聽新聞
0:00 / 0:00

中壢惡火4童喪命開學日入校撫情緒 兩校入班輔導辦追思會

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市中壢民宅大火，葉家黃姓媳婦與就讀國小的兒女、同樣就讀國小的友人兒女葬生火窟，今天上午國小開學日，4名幼童卻永遠缺席，龍岡國小輔導和製作安心文宣，讓同學抒發心情及宣洩情緒，4日舉辦追思會讓表達思念；普仁國小安排輔導老師入班輔導，明天（2日）舉辦追思會讓同學表達哀思。

中壢這場惡火奪走1婦4童性命，引起社會關注，其中黃女的兒女2人就讀普仁國小、另2名友人一雙兒女就讀龍岡國小，兩校今天開學日，十分關心兩校分屬4班學學的心情，啟動相關輔導機制，安排專業輔導老師入班輔導。

普仁國小總務主任張承祥表示，今天是開學第一天，事前已通知罹難學童班導，請老師在班上對學生進行輔導，也會有輔導老師入班輔導，並發給家長通知信幫助學童，預計明天舉辦2難學童追思會，全校師生將別上絲帶進行追思，校方也會對學童再做防災宣導，增進學童防災意識。

龍岡國小專輔老師徐雪文表示，校方在2名學童班級進行團輔，與同學簡要說明意外事件，教導孩子面對同學的離開正常表達哭泣或悲傷的情緒，導師觀察與罹難孩子較要好同學的情緒反應，再個別進行輔導透過媒材，讓孩子宣洩及表達自己思念，並將在追思會呈現。

龍岡國小輔導主任施心怡表示，這兩名孩子很乖，在學校也是老師好幫手，昨天事件發生後，校方在臉書讓家長知道，也讓學童知道及面對朋友離開可以正常發洩表達悲傷情緒，也希望學童對兩位離開的同學祝福，讓孩子知道生命會有結束時候，他們可以用正向方式去面對和思念。

中壢民宅大火，罹難學童就讀國小將學辦追思會追思輔導，安輔學童情緒。記者曾增勳／攝影
中壢民宅大火，罹難學童就讀國小將學辦追思會追思輔導，安輔學童情緒。記者曾增勳／攝影
中壢民宅大火，罹難學童就讀國小將學辦追思會追思輔導，安輔學童情緒。記者曾增勳／攝影
中壢民宅大火，罹難學童就讀國小將學辦追思會追思輔導，安輔學童情緒。記者曾增勳／攝影

情緒 中壢 火災 開學日 輔導老師

延伸閱讀

中壢深夜街頭酒後鬧糾紛？警趕現場揭真相

中壢人氣泰式料理「好咖Thai」無預警宣告歇業！網震驚：不是愚人節吧

相驗結果曝光！中壢民宅大火奪5命 都是1原因致死

中壢民宅惡火5人命喪火窟 疑電風扇電線走火「延燒至臥房」釀禍

相關新聞

黑狗遭騎車拖行300公尺慘死…沿途鮮血排泄物 老翁涉虐依動保法函送

台北市駱姓老翁昨騎機車繫上牽繩遛狗，狗體力不支倒地被拖行約300公尺死亡，沿途留下鮮血及排泄物，警方獲報到場，駱稱未注意...

中壢惡火4童喪命開學日入校撫情緒 兩校入班輔導辦追思會

桃園市中壢民宅大火，葉家黃姓媳婦與就讀國小的兒女、同樣就讀國小的友人兒女葬生火窟，今天上午國小開學日，4名幼童卻永遠缺席...

都闖紅燈！高雄遊覽車左轉撞翻速霸陸畫面曝 幸沒載客1駕駛輕傷

蔡姓男子今天上午6時5分駕駛遊覽車行經高雄市過埤路與過勇路口的88快速道路橋下，闖紅燈直行，適杜姓男子駕駛速霸陸休旅車也...

台中特警攻堅大甲廢棄屋抓要犯？ 警：模擬高強度攻堅行動

台中市保安警察大隊特勤中隊上月底時，在大甲區一處廢棄屋執行「高強度攻堅演練」，因為出動特警演習紮實，附近居民還以為警方正...

土地糾紛相互尋仇 台中男赴親友家挑釁砸車 今他也被砸車打傷

台中市李姓男子與親友有土地糾紛，他昨晚到新社區親友家涉嫌打破對方家的玻璃，、砸毀3輛車，親友之子今天凌晨夥同8名朋友改砸...

中壢深夜街頭酒後鬧糾紛？警趕現場揭真相

潘男因酒後情緒亢奮，由3位同行友人協助控制其行動，準備送返住處，但過程因造成民眾誤會而報警。圖：讀者提供 桃園市昨（31）日晚間23時許，中壢區新生路37歲潘姓男子因酒後情緒亢奮，由3位同行友人協助控

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。