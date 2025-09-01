台中特警攻堅大甲廢棄屋抓要犯？ 警：模擬高強度攻堅行動

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市保安警察大隊特勤中隊上月底時，在大甲區一處廢棄屋執行「高強度攻堅演練」，因為出動特警演習紮實，附近居民還以為警方正在大陣仗抓捕要犯，保大表示，此次演練是模擬犯嫌藏匿封閉空間時，如何在「黃金秒數」內攻克現場，確保第一線人員與人質安全。

台中市保大特勤中隊在上月28日在大甲區一處待拆的廢棄屋，執行「高強度攻堅演練」，順練內容包括破門技巧、限制空間戰鬥，現場訓練時，特警因應各式鐵捲門、鐵門等，使用相應之破門器材模擬強行突破障礙，快速製造進入通道，展現實戰化的攻堅，透過透過逼真模擬，強化警員在未來執行高風險勤務時的反應與默契。

台中市保大指出，該次演練模擬人質遭歹徒挾持狀況，第一線人員需在「黃金秒數」內攻克，攻堅時間長短，常左右第一線人員與人質安全，特警必須熟悉各種突破技術，才能在黃金時間內壓制威脅，確保人質與同仁安全。

保大表示，除破門課程外，隊員還在狹窄走廊、陰暗房間中，進行限制空間戰鬥演練。他們分組推進、交叉掩護，模擬如何在低能見度的環境下保持戰術優勢。警方強調，這不只是「快」，更講究「穩」與「安全」。

保大提到，隨著都會區治安型態多元，包含掃蕩不法據點、執行重大刑案攻堅，甚至應對突發挾持事件，攻堅戰術已成為不可或缺的專業能力，也感謝市府財政局提供待拆屋舍作為訓練場，不僅降低成本，更能達到貼近實務的效果，透過逼真的場景模擬與反覆實作，讓隊員建立正確的戰術反應與肌肉記憶，在面對突發狀況時，能夠「迅速、俐落、精準」完成任務，展現守護市民安全的堅強決心。

台中市警局保大特勤中隊上月底在大甲區一處待拆廢棄屋，執行逼真訓練。圖／台中市警局提供
台中市警局保大特勤中隊上月底在大甲區一處待拆廢棄屋，執行逼真訓練。圖／台中市警局提供
台中市警局保大特勤中隊上月底在大甲區一處待拆廢棄屋，執行逼真訓練。圖／台中市警局提供
台中市警局保大特勤中隊上月底在大甲區一處待拆廢棄屋，執行逼真訓練。圖／台中市警局提供

