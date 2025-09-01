北市南港8旬翁騎車遛狗拖行致死 警依法送辦

快訊

中央社／ 台北1日電

北市南港區發生虐狗致死事件，有民眾目擊1名老翁騎車拖行黑狗且沿途都是血跡，眾人阻止仍釀憾事。北市警方今天說，8旬飼主供稱只是在遛狗，因涉虐動物已依法函送士檢偵辦。

有網友原PO在爆料公社貼出影片，表示在巷口看見老翁騎車拖行狗狗，當時附近居民見狀開口制止，但老翁仍繼續拖行，直到被追上後才將狗狗丟下，接著油門一催加速離開。狗狗當時四肢流血、喘息不止，情況危急。

對此，台北市警察局南港分局透過新聞稿回應，昨天下午4時13分許獲報，稱轄內有犬隻遭機車拖行致死，立即派員到場處理。

警方到場了解，飼主81歲駱男於案發時騎乘機車並繫狗繩方式遛狗，後因未注意犬隻體力不支倒地、拖行，導致犬隻於福德街巷弄與成福路口死亡。南港分局說，飼主此舉已涉嫌虐待動物，全案詢後依違反動物保護法函送士林地檢署偵辦。

台北市動保處告訴中央社記者，昨天下午4時35分接獲民眾通報此案，立即派員到場了解，當時警方已在場並將涉案飼主帶回派出所偵辦；犬隻屍體則由動保處帶回以鑒定死因，並進行後續處理。

動保處說，初步瞭解涉案飼主稱自己只是騎車遛狗，且此行為已持續很久，都沒出意外；同時，動保處過往也未接獲此案相關檢舉情事。

動保處表示，由於駱男此舉已違反動物法第25條第1項規定，無故宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致其肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失者，可處2年以下有期徒刑或拘役，並得併科新台幣20萬元以上200萬元以下罰金。

南港分局呼籲，民眾應以正確方式對待家中寵物，遛狗應以徒步或慢跑方式，並隨時注意寵物狀況，切勿以不當方式致使動物受傷 ，以免觸法。

