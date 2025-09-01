快訊

9月12生肖運勢出爐！誰旺到爆、誰要小心破財？

台積電洩密案 工程師為爭取訂單出奧步 意外扯出日商商戰

辭議員轉戰國安會！趙怡翔臉書首發聲 盼交棒「她」延續服務

中壢深夜街頭酒後鬧糾紛？警趕現場揭真相

桃園電子報／ 桃園電子報

813756
潘男因酒後情緒亢奮，由3位同行友人協助控制其行動，準備送返住處，但過程因造成民眾誤會而報警。圖：讀者提供

桃園市昨（31）日晚間23時許，中壢區新生路37歲潘姓男子因酒後情緒亢奮，由3位同行友人協助控制其行動，準備送返住處，但過程因造成民眾誤會而報警。中壢警分局也趕抵現場，確認無發生衝突後，就讓潘男友人載其返家休息。

1756691767444
警方到場後確認無打架情事亦無糾紛，潘男隨即由友人載返家休息。圖：截自Threads-jason.55678

中壢派出所說明，昨日晚間獲報在新生路有民眾糾紛，立即派員到場。經員警到場了解，是因潘男於友人醉酒後情緒較為亢奮，同行友人33歲潘男、28歲劉男及32歲黃女均協助控制其行動，並欲將潘男送回住處，故而因起其他民眾誤會而報警到場。警方到場後確認無打架情事亦無糾紛，潘男隨即由友人載返家休息。

中壢警分局長林鼎泰呼籲，飲酒應理性，民眾如遇親友醉酒情況，應盡速聯絡計程車或以其他安全方式協助返家，避免情緒或行為過於激烈而造成旁人誤解或引起不必要糾紛，如遇突發狀況，亦可立即撥打110請警方到場協助，共同維護社會安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢深夜街頭酒後鬧糾紛？警趕現場揭真相

延伸閱讀：

  1. 桃園暑期實習計畫啟動 產官學攜手培育數位新世代
  2. 長庚大學與波蘭波茲南理工大學合作 拓展學生國際視野

中壢 情緒 桃園

延伸閱讀

中壢人氣泰式料理「好咖Thai」無預警宣告歇業！網震驚：不是愚人節吧

相驗結果曝光！中壢民宅大火奪5命 都是1原因致死

中壢民宅惡火5人命喪火窟 疑電風扇電線走火「延燒至臥房」釀禍

中壢惡火5人喪命 屋主曾申請住警器「未安裝」錯失逃生時機

相關新聞

黑狗遭騎車拖行300公尺慘死…沿途鮮血排泄物 老翁涉虐依動保法函送

台北市駱姓老翁昨騎機車繫上牽繩遛狗，狗體力不支倒地被拖行約300公尺死亡，沿途留下鮮血及排泄物，警方獲報到場，駱稱未注意...

中壢惡火4童喪命開學日入校撫情緒 兩校入班輔導辦追思會

桃園市中壢民宅大火，葉家黃姓媳婦與就讀國小的兒女、同樣就讀國小的友人兒女葬生火窟，今天上午國小開學日，4名幼童卻永遠缺席...

都闖紅燈！高雄遊覽車左轉撞翻速霸陸畫面曝 幸沒載客1駕駛輕傷

蔡姓男子今天上午6時5分駕駛遊覽車行經高雄市過埤路與過勇路口的88快速道路橋下，闖紅燈直行，適杜姓男子駕駛速霸陸休旅車也...

台中特警攻堅大甲廢棄屋抓要犯？ 警：模擬高強度攻堅行動

台中市保安警察大隊特勤中隊上月底時，在大甲區一處廢棄屋執行「高強度攻堅演練」，因為出動特警演習紮實，附近居民還以為警方正...

土地糾紛相互尋仇 台中男赴親友家挑釁砸車 今他也被砸車打傷

台中市李姓男子與親友有土地糾紛，他昨晚到新社區親友家涉嫌打破對方家的玻璃，、砸毀3輛車，親友之子今天凌晨夥同8名朋友改砸...

中壢深夜街頭酒後鬧糾紛？警趕現場揭真相

潘男因酒後情緒亢奮，由3位同行友人協助控制其行動，準備送返住處，但過程因造成民眾誤會而報警。圖：讀者提供 桃園市昨（31）日晚間23時許，中壢區新生路37歲潘姓男子因酒後情緒亢奮，由3位同行友人協助控

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。