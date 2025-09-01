潘男因酒後情緒亢奮，由3位同行友人協助控制其行動，準備送返住處，但過程因造成民眾誤會而報警。圖：讀者提供

桃園市昨（31）日晚間23時許，中壢區新生路37歲潘姓男子因酒後情緒亢奮，由3位同行友人協助控制其行動，準備送返住處，但過程因造成民眾誤會而報警。中壢警分局也趕抵現場，確認無發生衝突後，就讓潘男友人載其返家休息。

警方到場後確認無打架情事亦無糾紛，潘男隨即由友人載返家休息。圖：截自Threads-jason.55678

中壢派出所說明，昨日晚間獲報在新生路有民眾糾紛，立即派員到場。經員警到場了解，是因潘男於友人醉酒後情緒較為亢奮，同行友人33歲潘男、28歲劉男及32歲黃女均協助控制其行動，並欲將潘男送回住處，故而因起其他民眾誤會而報警到場。警方到場後確認無打架情事亦無糾紛，潘男隨即由友人載返家休息。

中壢警分局長林鼎泰呼籲，飲酒應理性，民眾如遇親友醉酒情況，應盡速聯絡計程車或以其他安全方式協助返家，避免情緒或行為過於激烈而造成旁人誤解或引起不必要糾紛，如遇突發狀況，亦可立即撥打110請警方到場協助，共同維護社會安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢深夜街頭酒後鬧糾紛？警趕現場揭真相