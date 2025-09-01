高雄女行人沒靠路邊走慘遭機車撞上 網酸騎士「大白天鬼遮眼」

林姓婦人上月27日下午3時走在高雄市自立二路與六合二路口附近，因沒靠路邊走，連2名機車騎士繞過，但後方胡姓男子未注意撞及，2人雙雙摔倒在地，幸僅手腳擦挫傷，過程被PO網，有網友酸騎士「大白天鬼遮眼」、「行人也有問題」。

YouTube頻道「Wowtchout-地圖型行車紀錄器分享平台」貼出一則影片，原PO酸「大白天鬼遮眼了」，只見影片中一名中年婦人走在馬路上，由於未靠邊走，連續兩名機車騎士繞過，但第3名機車卻直直撞上婦人，導致2人摔倒在地。

影片引網友討論，有網友笑稱，「真的是一個敢走，一個敢撞」、「有精確瞄準哦」、「行人不靠路邊走，反而靠車道邊走？車輛駕駛是眼瞎了還是蓄意，一個那麼大的人在你前方還可以撞真的天才」、「旁邊那麼空走那麼外面也是頭腦有點問題」。

轄區新興警分局指出，這起車禍發生在上月27日下午3時，當時機車騎士胡姓男子（63歲）沿自立二路直行向南時，未注意前方走在馬路邊的林姓婦人，當場撞上林婦，導致林婦肢體多處挫傷，幸送醫包紮後無大礙。