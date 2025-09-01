聽新聞
影／國1平鎮交流道旁小貨車猛撞郵務車事故 小貨車司機受困骨折
桃園市一名網友貼文平鎮區「天啊！人卡在車裡」車禍，引起網友談論，平鎮分局今天上午表示，這起事故為前天下午一名55歲溫男駕駛小貨車，行經國一平鎮交流道前民族路三段，疑未注意車前狀況，直接猛力撞擊停等紅燈一輛許男駕駛郵務車，溫男右腳骨折送醫，後續由雙方民事處理。
桃園市消防局指出，溫姓小貨車司機前天下午行經國一平鎮交流道附近的平鎮區民路、中壢區三民路一段交叉路口，直接撞擊前方停等紅燈的 34歲許男駕駛郵務車事故，溫男雙腿夾在駕駛座受困、小腿開放性骨折，救護人員給予止血、頸圈長背板固定及IV注射送醫治療。
平鎮警方表示，這起車禍是溫男駕駛小貨車行經平鎮區民族路三段179巷口，未注意前方紅燈，直接撞擊許姓男駕駛郵務車，造成郵務車後方損毀、溫男小貨車車頭全毀，溫男車禍造成右腳骨折，雙方酒測值0，溫男肇責警方釐清，後續民事雙方處理中。
