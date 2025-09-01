蘆竹分局會同環境保護局及桃園監理站針對民眾深惡痛絕的噪音車，強勢取締以遏止不法。圖：讀者提供

為維護轄區交通秩序與用路人安全，桃園市蘆竹警分局持續規劃假日防飆勤務，防制危險駕駛行為， 並於上(8)月30日深夜23時至昨(31)日凌晨2時在大古山下泉州路3號前執行改裝噪音車聯合稽查勤務，會同環境保護局及桃園監理站針對民眾深惡痛絕的噪音車，強勢取締以遏止不法。

未成年少年騎乘未懸掛號牌之改裝噪音車遭蘆竹警方查獲。圖：讀者提供

蘆竹分局表示，此次聯合稽查勤務，共計攔查檢測機車14輛，其中有9輛機車噪音超標，由環保局當場製單舉發外，蘆竹分局另依道路交通管理處罰條例第16條第1項第1款 「非經公路主管機關核准，變更原有規格設備」之違規態樣，舉發4件。

蘆竹分局並提到，昨日凌晨2時許，員警於蘆竹區長興路三段與油管路口執行防飆勤務時，也發現一部未懸掛號牌之改裝噪音車，製造擾人噪音，員警隨即上前攔查，經查證，該車騎士為一名未成年少年，員警當場依《道路交通管理處罰條例》，針對其「未懸掛號牌行駛」及「改裝排氣管未依規定申報登記」等多項違規行為，依法製單告發，騎士將面臨最高累計達6萬1800元的罰緩，其所騎乘之機車車主也依法製單，另駕駛通知父母到場外，車輛也被移置保管。

蘆竹分局長楊贊鈞表示，任何危害道路交通安全與秩序之行為，絕不姑息，警方將持續規劃並執行此類聯合稽查勤務，透過跨機關合作，全力維護轄區的居住安寧與用路安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：蘆竹未成年騎「沒車牌」改裝車炸街 遭開罰6萬1800元