三峽女童過馬路遭撞飛腦出血 老翁闖紅燈釀禍辯視力不好驚悚畫面曝

新北市三峽再傳學童遭撞！71歲謝男昨天上午11時許駕駛休旅車行經三峽區中山路時，竟闖紅燈猛撞走在行人穿越道上的16歲莊姓女童，莊女被撞噴飛倒地頭部受傷，經送醫開刀後目前還在加護病房觀察中。警詢後依過失傷害罪嫌將謝男函送法辦。

三峽警方昨天上午11時許接獲報案，三峽區中山路與中山路184巷口發生車禍事故。警方趕抵經查71歲謝男駕駛休旅車沿中山路往大智路方向行駛，行經該路口時號誌已顯示紅燈，但謝男竟違規闖紅燈，撞上正走在行人穿越道的16歲莊姓女童。