三峽女童過馬路遭撞飛腦出血 老翁闖紅燈釀禍辯視力不好驚悚畫面曝
新北市三峽再傳學童遭撞！71歲謝男昨天上午11時許駕駛休旅車行經三峽區中山路時，竟闖紅燈猛撞走在行人穿越道上的16歲莊姓女童，莊女被撞噴飛倒地頭部受傷，經送醫開刀後目前還在加護病房觀察中。警詢後依過失傷害罪嫌將謝男函送法辦。
三峽警方昨天上午11時許接獲報案，三峽區中山路與中山路184巷口發生車禍事故。警方趕抵經查71歲謝男駕駛休旅車沿中山路往大智路方向行駛，行經該路口時號誌已顯示紅燈，但謝男竟違規闖紅燈，撞上正走在行人穿越道的16歲莊姓女童。
莊姓女童被撞噴飛倒地，救護人員到場發現莊女四肢擦挫傷、額頭及後腦勺受創並有腦出血情形，緊急送往恩主公醫院急救，經手術治療後目前於加護病房持續觀察中。謝男酒測值為0，供稱自己眼睛視力不好，加上沒有注意車前才會肇事。警方已對謝男開出闖紅燈、未停讓行人致事故，最高可開罰41400元罰款，還恐將面臨吊銷駕照，詢後依過失傷害罪嫌函送法辦。
