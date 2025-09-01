林口鐵皮工廠深夜大火2廠房陷火海 消防局急呼泰山五股民眾緊閉門窗
新北市林口區1間組裝衛浴工廠今晨3時許突然發生火警，由於現場是連棟式鐵皮建築，火勢迅速延燒至隔鄰的紙類工廠。消防人員獲報到場發現火舌及濃煙大量竄出完全燃燒，所幸並無人員受傷。火勢在2小時後撲滅，起火原因仍待火調人員調查。
新北市消防局今天凌晨3時58分接獲報案，林口區南勢1間鐵皮工廠室外起火，立即獲報派遣53輛各式消防車、135名消防人員前往灌救。消防人員到場時發現起火的是1間組裝衛浴工廠，大量火舌濃煙不斷竄出，由於現場為連棟式鐵皮建物，堆放大量易燃物品，火勢十分猛烈，還不時傳出爆炸聲。
經消防人員布線灌救後，火勢在上午6時15分宣告撲滅，2間工廠遭焚毀燃燒面積約900平方公尺，所幸並未造成人員傷亡，確切起火原因仍待火調人員調查。新北市消防局也呼籲桃園市及鄰近的五股、泰山、民眾緊閉門窗，如要外出請配戴口罩。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言