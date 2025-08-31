快訊

「現代農夫」傍晚6點上床睡覺 照顧者從崩潰到轉念…全靠這招翻轉

女移工逃逸改做性交易露酥胸攬客 見警攻堅嚇壞還想跑

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市桃園區南平路某公寓暗藏違法性交易，警方於網路巡邏發現色情廣告，組成專案小組上門攻堅，當場查獲37歲張姓及35歲黃姓2名越南籍應召女子，警方將持續溯源追查，全案依法移請偵辦，另失聯部分移請專勤隊收容。

桃園警分局行政組員警近日執行網路巡邏，於網路論壇發現業者刊登帶有性暗示的色情廣告，立即由行政組及轄區同安派出所組成專案小組進行蒐證訪查。

警方發現，應召女子藏身於南平路某公寓內，經蒐證完成於昨進行攻堅查緝，當場查獲37歲張姓及35歲黃姓2名越南籍應召女子；經員警盤查，2人均是來台工作，之後自行脫離原雇主後，受應召集團招攬加入並從事性交易。

警方表示，該應召集團容留、媒介逃逸移工從事性交易，藉以從中賺取暴利，警方將持續溯源追查，全案依法移請偵辦，另失聯部分移請專勤隊收容。

桃園分局於暑期加強查察，自8月1日迄今共查獲妨害風化案件25件、56人；分局長王智民表示，色情據點隱藏民宅往往出入複雜，將持續針對非法色情廣告及場所全力查緝，掃蕩轄內隱藏治安死角，同時亦為淨化青少年活動環境，避免青少年受到不良誘惑，提倡正當社會風氣。

桃園某公寓暗藏違法性交易，警方組成專案小組上門攻堅，當場查獲37歲張姓及35歲黃姓2名越南籍應召女子。記者周嘉茹／翻攝
桃園某公寓暗藏違法性交易，警方組成專案小組上門攻堅，當場查獲37歲張姓及35歲黃姓2名越南籍應召女子。記者周嘉茹／翻攝
桃園某公寓暗藏違法性交易，警方組成專案小組上門攻堅，當場查獲37歲張姓及35歲黃姓2名越南籍應召女子。記者周嘉茹／翻攝
桃園某公寓暗藏違法性交易，警方組成專案小組上門攻堅，當場查獲37歲張姓及35歲黃姓2名越南籍應召女子。記者周嘉茹／翻攝
桃園某公寓暗藏違法性交易，警方於網路巡邏發現色情廣告，組成專案小組上門攻堅。記者周嘉茹／翻攝
桃園某公寓暗藏違法性交易，警方於網路巡邏發現色情廣告，組成專案小組上門攻堅。記者周嘉茹／翻攝
桃園某公寓暗藏違法性交易，警方於網路巡邏發現色情廣告，組成專案小組上門攻堅。記者周嘉茹／翻攝
桃園某公寓暗藏違法性交易，警方於網路巡邏發現色情廣告，組成專案小組上門攻堅。記者周嘉茹／翻攝

桃園 廣告 網路

延伸閱讀

網路色情廣告曝光 桃警查獲越籍女子脫離原雇主從事性交易

1人分飾多角...與少女性交易後扮黑道蒙騙 被法院重判高分院駁上訴

警被控收賄487萬不起訴…色情集團媒介性交易撈2.6億 24人起訴

影／西屯警掃黃 驚見疑「日本FC2素人女優」索2萬等嘸人客

相關新聞

相驗結果曝光！中壢民宅大火奪5命 都是1原因致死

桃園市中壢龍安街民宅清晨大火，葉姓屋主的黃姓媳婦、2名孫子女及媳婦葉姓友人的2名子女共5 人疑遭嗆昏被大火吞噬，檢察官賴...

中壢惡火5人喪命 屋主曾申請住警器「未安裝」錯失逃生時機

桃園市中壢區一棟三層連棟住宅今清晨大火，現場全面燃燒，葉姓祖父母逃出，但住三樓的黃姓媳婦、孫子與孫女，及媳婦葉姓友人的子...

高屏大橋下凌晨發生人車倒臥機車道 護理師凌晨下班後撞上噴飛

40歲護理師黃女今下班後凌晨12時50分騎機車回家途中，一下高屏大橋看到機車碎片，接著看見1輛機車倒在機車道，黃女閃避不...

中壢民宅惡火5人命喪火窟 疑電風扇電線走火「延燒至臥房」釀禍

桃園市中壢龍安街民宅大火，三樓加蓋是連棟鐵皮屋，研判起火點在中間，即客廳兼遊戲區先燃燒起來，警察與消防人員初步鑑識，指向...

見到原味襪頓時凍抹條 新北男健身房偷襪被逮竟稱：純粹想拿

新北市新莊區有民眾至健身房運動完欲離開時，發現穿過的襪子不翼而飛立即報警。新莊警到場後經民眾指認38歲吳男在置物櫃周遭徘...

台中6歲童為看社區中元普度墜樓亡 父相驗痛哭失聲 檢排照CT

台中市一名6歲男童昨天下午墜落北屯區社區中庭植栽區，經送醫後宣告不治，據查，當時男童與父親在家，父親在客廳看電視，男童則...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。