中壢惡火／4小孩活潑、愛弦樂 遇祝融開學日永缺席

中壢大火釀一大四小葬身火窟，檢察官賴瀅羽（右二）至中壢殯儀館相驗死因。記者曾增勳／ 攝影 桃園中壢一場惡火，葉家黃姓媳婦與就讀國小的兒女，及她友人同樣就讀國小一對兒女都葬生火窟。葉家人三代同堂感情融洽，黃女葉姓友人兒女則是師長眼中品學兼優學生，且熱愛弦樂，一場火警帶走四名孩童性命，今天開學日永遠缺席。

據了解，葉姓屋主平時在八德開鐵工廠，價格和做工都受肯定，鄰居說晚上常看到他帶著孫子在巷弄走動，碰到人親切打招呼，相處和睦。里長巫清詔也說葉姓屋主和藹可親、熱於助人。

葉家人在當地住了數十年，屋主兒子在大陸工作，平常由卅五歲黃姓媳婦帶一對兒子、女兒，黃女有美容師工作，常在臉書分享紀錄與孩子互動，家人感情融洽。

黃女的兒女就讀中壢普仁國小，另兩名友人小孩則就讀龍岡國小。普仁國小校長朱曉彦說，罹難弟弟將升三年級、姐姐將升四年級，在校行為表現正常，弟弟活潑可愛、喜歡上學，姐姐交友關係良好。

龍岡國小說，罹難兩名葉姓兄妹，哥哥即將升五年級，妹妹將升四年級，都是品學兼優好學生；兄妹都參加學校弦樂社，哥哥擅長中提琴，妹妹是小提琴，平常參與各項表演活動，展現出色的音樂天賦。

兩校都表示已啟動相關輔導機制，先進行家屬慰問，並安排專業輔導老師對兩名學童所屬班級進行心理輔導。學校預計開學後舉辦追思會，讓師生能夠表達哀悼之意。

因火災發生在開學前一天，桃園市教育局指出，將與校方全力協助家屬後續事宜，並代表市長致贈家屬慰問金，每名學童兩萬元。