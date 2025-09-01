聽新聞
0:00 / 0:00

中壢惡火／4小孩活潑、愛弦樂 遇祝融開學日永缺席

聯合報／ 記者朱冠諭曾增勳張裕珍／桃園報導

中壢大火釀一大四小葬身火窟，檢察官賴瀅羽（右二）至中壢殯儀館相驗死因。記者曾增勳／ 攝影
中壢大火釀一大四小葬身火窟，檢察官賴瀅羽（右二）至中壢殯儀館相驗死因。記者曾增勳／ 攝影
桃園中壢一場惡火，葉家黃姓媳婦與就讀國小的兒女，及她友人同樣就讀國小一對兒女都葬生火窟。葉家人三代同堂感情融洽，黃女葉姓友人兒女則是師長眼中品學兼優學生，且熱愛弦樂，一場火警帶走四名孩童性命，今天開學日永遠缺席。

據了解，葉姓屋主平時在八德開鐵工廠，價格和做工都受肯定，鄰居說晚上常看到他帶著孫子在巷弄走動，碰到人親切打招呼，相處和睦。里長巫清詔也說葉姓屋主和藹可親、熱於助人。

葉家人在當地住了數十年，屋主兒子在大陸工作，平常由卅五歲黃姓媳婦帶一對兒子、女兒，黃女有美容師工作，常在臉書分享紀錄與孩子互動，家人感情融洽。

黃女的兒女就讀中壢普仁國小，另兩名友人小孩則就讀龍岡國小。普仁國小校長朱曉彦說，罹難弟弟將升三年級、姐姐將升四年級，在校行為表現正常，弟弟活潑可愛、喜歡上學，姐姐交友關係良好。

龍岡國小說，罹難兩名葉姓兄妹，哥哥即將升五年級，妹妹將升四年級，都是品學兼優好學生；兄妹都參加學校弦樂社，哥哥擅長中提琴，妹妹是小提琴，平常參與各項表演活動，展現出色的音樂天賦。

兩校都表示已啟動相關輔導機制，先進行家屬慰問，並安排專業輔導老師對兩名學童所屬班級進行心理輔導。學校預計開學後舉辦追思會，讓師生能夠表達哀悼之意。

火災發生在開學前一天，桃園市教育局指出，將與校方全力協助家屬後續事宜，並代表市長致贈家屬慰問金，每名學童兩萬元。

中壢 火災

延伸閱讀

開學在即…2成香港中學生 出現中度至非常嚴重的抑鬱、焦慮或壓力

相驗結果曝光！中壢民宅大火奪5命 都是1原因致死

中壢民宅惡火5人命喪火窟 疑電風扇電線走火「延燒至臥房」釀禍

北市中小學9月1日開學 警設143處交通疏導崗位

相關新聞

鐵窗封死 桃園中壢民宅1婦4童相擁葬身火窟

桃園市中壢區一處三樓連棟住宅昨清晨發生大火，卅五歲黃姓婦人與四名孩童疑因鐵窗封死，唯一逃生通道樓梯也遭火勢堵住，五人逃生...

中壢惡火 無住警器、單一出口釀災

中壢昨傳民宅惡火釀五死悲劇，鐵窗阻斷逃生引發討論。消防人員說，民眾可能因防竊、防盗裝設鐵窗，但絕不能沒有防災思考，裝鐵窗...

4小孩活潑、愛弦樂 遇祝融開學日永缺席

桃園中壢一場惡火，葉家黃姓媳婦與就讀國小的兒女，及她友人同樣就讀國小一對兒女都葬生火窟。葉家人三代同堂感情融洽，黃女葉姓...

繩子、鐵片加雙面膠 香油錢大盜肆虐高雄旗美警逮3嫌

高雄黃姓男子夥同蕭姓、蔡姓男子合組竊盜集團，利用細繩綁住鐵片，在鐵片上黏上雙面膠後，深入香油筒內「黏取」香油錢，內門、美...

全台「車手熱點」郵局 ATM夜間至凌晨提領降額單筆1萬元

詐騙集團以解除分期付款、假網路拍賣等手法騙民眾匯款，再派車手至ATM提領贓款，刑事局日前公布全台10大「車手熱點」銀行及...

新竹比特犬咬死人！尖石原住民男子逗狗慘遭咬斷動脈

新竹縣尖石鄉驚傳比特犬咬死人意外，被咬男子今天下午1時許，到友人住處作客，未料席間逗弄一旁的比特犬，竟引得犬隻發狂，直接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。