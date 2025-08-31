快訊

對等關稅變數使億萬富豪不敢躁進 7月存款比重掛47.4%高點

聽新聞
0:00 / 0:00

高屏大橋下凌晨發生人車倒臥機車道 護理師凌晨下班後撞上噴飛

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

40歲護理師黃女今下班後凌晨12時50分騎機車回家途中，一下高屏大橋看到機車碎片，接著看見1輛機車倒在機車道，黃女閃避不及擦撞機車前輪後飛出，爬起來後發現機車旁躺著林女，頭部出血、四肢擦挫傷命危。黃女輕傷，酒測值零，詳細車禍肇事原因待警方調查。

警方調查，31日凌晨12時55分接獲報案，屏東市建國路高屏大橋剛下橋往屏東方向發生車禍，40歲黃女騎機車經過該處時不慎撞上已倒地重機車，該輛機車為30歲林女所騎，林女的車禍原因待釐清調查。

黃女的丈夫在臉書發文急尋事故前的相關監視器畫面；30歲的林女命危，頭部出血及四肢擦挫傷，傷勢嚴重，仍在醫院救治。黃女四肢輕傷，酒測值為零。警方已完成現場處理，後續將釐清肇事原因與責任。

警方後續將調閱周邊監視器調查釐清肇事經過及責任。警方呼籲駕駛人行車應隨時注意車前狀況及保持安全距離，以確保行車安全。

40歲護理師黃女今下班凌晨12時50分騎機車回家途中一下高屏大橋看到機車碎片，接著看見另輛機車躺在機車道，黃女閃避不及擦撞機車前輪後飛出，發現機車旁躺著林女，頭部出血命危，黃女輕傷。車禍肇事原因待警方調查。記者劉星君／翻攝
40歲護理師黃女今下班凌晨12時50分騎機車回家途中一下高屏大橋看到機車碎片，接著看見另輛機車躺在機車道，黃女閃避不及擦撞機車前輪後飛出，發現機車旁躺著林女，頭部出血命危，黃女輕傷。車禍肇事原因待警方調查。記者劉星君／翻攝
40歲護理師黃女今下班凌晨12時50分騎機車回家途中一下高屏大橋看到機車碎片，接著看見另輛機車躺在機車道，黃女閃避不及擦撞機車前輪飛出，發現機車旁躺著30歲林女，頭部出血命危，黃女輕傷。車禍肇事原因待警方調查。記者劉星君／翻攝
40歲護理師黃女今下班凌晨12時50分騎機車回家途中一下高屏大橋看到機車碎片，接著看見另輛機車躺在機車道，黃女閃避不及擦撞機車前輪飛出，發現機車旁躺著30歲林女，頭部出血命危，黃女輕傷。車禍肇事原因待警方調查。記者劉星君／翻攝

車禍 屏東 車道 監視器 護理師

延伸閱讀

她不滿2樓在家門口及公寓大門裝監視器 二度提告侵害隱私均敗訴

台大護理長退休回任兼職護師...選急診後送病房貢獻所學 坦言「蠻舒壓」

獨／盼解護理荒⋯台大醫院部分工時回聘離職護師 20人回流繁重科別

H級護理師加入AV界4年 尪突捧遺照PO文痛訴：她過世了

相關新聞

相驗結果曝光！中壢民宅大火奪5命 都是1原因致死

桃園市中壢龍安街民宅清晨大火，葉姓屋主的黃姓媳婦、2名孫子女及媳婦葉姓友人的2名子女共5 人疑遭嗆昏被大火吞噬，檢察官賴...

中壢惡火5人喪命 屋主曾申請住警器「未安裝」錯失逃生時機

桃園市中壢區一棟三層連棟住宅今清晨大火，現場全面燃燒，葉姓祖父母逃出，但住三樓的黃姓媳婦、孫子與孫女，及媳婦葉姓友人的子...

高屏大橋下凌晨發生人車倒臥機車道 護理師凌晨下班後撞上噴飛

40歲護理師黃女今下班後凌晨12時50分騎機車回家途中，一下高屏大橋看到機車碎片，接著看見1輛機車倒在機車道，黃女閃避不...

中壢民宅惡火5人命喪火窟 疑電風扇電線走火「延燒至臥房」釀禍

桃園市中壢龍安街民宅大火，三樓加蓋是連棟鐵皮屋，研判起火點在中間，即客廳兼遊戲區先燃燒起來，警察與消防人員初步鑑識，指向...

見到原味襪頓時凍抹條 新北男健身房偷襪被逮竟稱：純粹想拿

新北市新莊區有民眾至健身房運動完欲離開時，發現穿過的襪子不翼而飛立即報警。新莊警到場後經民眾指認38歲吳男在置物櫃周遭徘...

台中6歲童為看社區中元普度墜樓亡 父相驗痛哭失聲 檢排照CT

台中市一名6歲男童昨天下午墜落北屯區社區中庭植栽區，經送醫後宣告不治，據查，當時男童與父親在家，父親在客廳看電視，男童則...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。