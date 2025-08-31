高屏大橋下凌晨發生人車倒臥機車道 護理師凌晨下班後撞上噴飛

40歲護理師黃女今下班後凌晨12時50分騎機車回家途中，一下高屏大橋看到機車碎片，接著看見1輛機車倒在機車道，黃女閃避不及擦撞機車前輪後飛出，爬起來後發現機車旁躺著林女，頭部出血、四肢擦挫傷命危。黃女輕傷，酒測值零，詳細車禍肇事原因待警方調查。

警方調查，31日凌晨12時55分接獲報案，屏東市建國路高屏大橋剛下橋往屏東方向發生車禍，40歲黃女騎機車經過該處時不慎撞上已倒地重機車，該輛機車為30歲林女所騎，林女的車禍原因待釐清調查。

黃女的丈夫在臉書發文急尋事故前的相關監視器畫面；30歲的林女命危，頭部出血及四肢擦挫傷，傷勢嚴重，仍在醫院救治。黃女四肢輕傷，酒測值為零。警方已完成現場處理，後續將釐清肇事原因與責任。

警方後續將調閱周邊監視器調查釐清肇事經過及責任。警方呼籲駕駛人行車應隨時注意車前狀況及保持安全距離，以確保行車安全。