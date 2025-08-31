聽新聞
0:00 / 0:00
高屏大橋下凌晨發生人車倒臥機車道 護理師凌晨下班後撞上噴飛
40歲護理師黃女今下班後凌晨12時50分騎機車回家途中，一下高屏大橋看到機車碎片，接著看見1輛機車倒在機車道，黃女閃避不及擦撞機車前輪後飛出，爬起來後發現機車旁躺著林女，頭部出血、四肢擦挫傷命危。黃女輕傷，酒測值零，詳細車禍肇事原因待警方調查。
警方調查，31日凌晨12時55分接獲報案，屏東市建國路高屏大橋剛下橋往屏東方向發生車禍，40歲黃女騎機車經過該處時不慎撞上已倒地重機車，該輛機車為30歲林女所騎，林女的車禍原因待釐清調查。
黃女的丈夫在臉書發文急尋事故前的相關監視器畫面；30歲的林女命危，頭部出血及四肢擦挫傷，傷勢嚴重，仍在醫院救治。黃女四肢輕傷，酒測值為零。警方已完成現場處理，後續將釐清肇事原因與責任。
警方後續將調閱周邊監視器調查釐清肇事經過及責任。警方呼籲駕駛人行車應隨時注意車前狀況及保持安全距離，以確保行車安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言