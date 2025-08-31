快訊

家人哭泣悲痛不已！中壢民宅大火釀5死 相驗結果都是這原因致死

相驗結果曝光！中壢民宅大火奪5命 都是1原因致死

聯合報／ 記者曾增勳周嘉茹／桃園即時報導

桃園市中壢龍安街民宅清晨大火，葉姓屋主的黃姓媳婦、2名孫子女及媳婦葉姓友人的2名子女共5 人疑遭嗆昏被大火吞噬，檢察官賴瀅羽今天下午率法醫及警方前往中壢殯儀館相驗遺體，法醫相驗死因認為5人為火災意外窒息呼吸衰竭死亡。

桃園市消防局表示，今天清晨5點31分，中壢龍安街一棟三層樓透天厝加蓋鐵皮屋發生火警，大火起火點自三樓鐵皮屋中間客廳兼兒童遊戲區燃燒，屋內堆置遊庫軟墊及木製易燃物燃燒猛烈，鐵皮屋連棟三間完全付之一炬，睡在左側房間的黃女與9歲兒子、10歲女兒及葉姓友人的10歲男童、9歲女童，一共5人完全來不及逃生，被大火燒成焦屍。

檢察官賴瀅羽率法警前往中壢殯儀館相驗遺體，葉姓屋主及家人、葉姓幼童的母親家人共兩家人前往報驗，葉姓屋主面對一夜之間黃姓媳婦及孫兒、孫女命喪火場神情哀戚，2名葉姓幼童的母親家人前往掩面痛哭。

檢察官、法醫相驗過程，兩家人不時哭泣悲痛不已，研判5人在濃煙嗆昏後遭大火吞噬，法醫認為5人死因為火災意外，造成窒息呼吸衰竭死亡，家屬沒有意見，檢察官將遺體發還家屬處理善後事宜。

桃園地檢署亦即時通報犯保協會桃園分會人員到場關懷家屬，並提供慰問金每戶各新台幣5千元，以表司法柔性關懷。桃園地檢署將與警消機關合作查明起火原因及釐清相關法律責任，家屬後續若有住宿需求、法律服務等，亦會由犯保協會桃園分會繼續給予支援陪伴家屬。

中壢大火釀一大四小葬身火窟，檢察官賴瀅羽（右二）至中壢殯儀館相驗死因。記者曾增勳／ 攝影
中壢大火釀一大四小葬身火窟，檢察官賴瀅羽（右二）至中壢殯儀館相驗死因。記者曾增勳／ 攝影
中壢大火釀一大四小葬身火窟，黃女公公（左一）及葉家幼童家人至中壢殯儀館相驗。記者曾增勳／ 攝影
中壢大火釀一大四小葬身火窟，黃女公公（左一）及葉家幼童家人至中壢殯儀館相驗。記者曾增勳／ 攝影
中壢大火釀一大四小葬身火窟。圖／桃園市消防局提供中壢大火釀一大四小葬身火窟，檢察官賴瀅羽（右二）至中壢殯儀館相驗死因。記者曾增勳／ 攝影
中壢大火釀一大四小葬身火窟。圖／桃園市消防局提供中壢大火釀一大四小葬身火窟，檢察官賴瀅羽（右二）至中壢殯儀館相驗死因。記者曾增勳／ 攝影
中壢大火釀一大四小葬身火窟，黃女的葉家友人幼童的母親家人至中壢殯儀館相驗掩面痛哭。記者曾增勳／ 攝影
中壢大火釀一大四小葬身火窟，黃女的葉家友人幼童的母親家人至中壢殯儀館相驗掩面痛哭。記者曾增勳／ 攝影
中壢大火釀一大四小在加蓋鐵皮屋（圖左側）喪命，檢察官今天下午相驗死因。記者曾增勳／ 攝影
中壢大火釀一大四小在加蓋鐵皮屋（圖左側）喪命，檢察官今天下午相驗死因。記者曾增勳／ 攝影

家人 中壢 媳婦 火災 透天厝

延伸閱讀

中壢民宅惡火5人命喪火窟 疑電風扇電線走火「延燒至臥房」釀禍

中壢惡火5人喪命 屋主曾申請住警器「未安裝」錯失逃生時機

鐵窗堵逃生！中壢惡火奪5命 桃市都發局將訂指引加強宣導

中壢大貨車吊臂勾倒號誌 對向機車騎士遭波及

相關新聞

相驗結果曝光！中壢民宅大火奪5命 都是1原因致死

桃園市中壢龍安街民宅清晨大火，葉姓屋主的黃姓媳婦、2名孫子女及媳婦葉姓友人的2名子女共5 人疑遭嗆昏被大火吞噬，檢察官賴...

中壢惡火5人喪命 屋主曾申請住警器「未安裝」錯失逃生時機

桃園市中壢區一棟三層連棟住宅今清晨大火，現場全面燃燒，葉姓祖父母逃出，但住三樓的黃姓媳婦、孫子與孫女，及媳婦葉姓友人的子...

中壢民宅惡火5人命喪火窟 疑電風扇電線走火「延燒至臥房」釀禍

桃園市中壢龍安街民宅大火，三樓加蓋是連棟鐵皮屋，研判起火點在中間，即客廳兼遊戲區先燃燒起來，警察與消防人員初步鑑識，指向...

見到原味襪頓時凍抹條 新北男健身房偷襪被逮竟稱：純粹想拿

新北市新莊區有民眾至健身房運動完欲離開時，發現穿過的襪子不翼而飛立即報警。新莊警到場後經民眾指認38歲吳男在置物櫃周遭徘...

台中6歲童為看社區中元普度墜樓亡 父相驗痛哭失聲 檢排照CT

台中市一名6歲男童昨天下午墜落北屯區社區中庭植栽區，經送醫後宣告不治，據查，當時男童與父親在家，父親在客廳看電視，男童則...

鐵窗堵逃生！中壢惡火奪5命 桃市都發局將訂指引加強宣導

桃園市中壢區一棟民宅今晨疑因電線走火引發大火，住3樓的35歲黃姓媳婦、10歲女兒、9歲兒子，和媳婦友人的10歲、9歲的兒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。