相驗結果曝光！中壢民宅大火奪5命 都是1原因致死

桃園市中壢龍安街民宅清晨大火，葉姓屋主的黃姓媳婦、2名孫子女及媳婦葉姓友人的2名子女共5 人疑遭嗆昏被大火吞噬，檢察官賴瀅羽今天下午率法醫及警方前往中壢殯儀館相驗遺體，法醫相驗死因認為5人為火災意外窒息呼吸衰竭死亡。

桃園市消防局表示，今天清晨5點31分，中壢龍安街一棟三層樓透天厝加蓋鐵皮屋發生火警，大火起火點自三樓鐵皮屋中間客廳兼兒童遊戲區燃燒，屋內堆置遊庫軟墊及木製易燃物燃燒猛烈，鐵皮屋連棟三間完全付之一炬，睡在左側房間的黃女與9歲兒子、10歲女兒及葉姓友人的10歲男童、9歲女童，一共5人完全來不及逃生，被大火燒成焦屍。

檢察官賴瀅羽率法警前往中壢殯儀館相驗遺體，葉姓屋主及家人、葉姓幼童的母親家人共兩家人前往報驗，葉姓屋主面對一夜之間黃姓媳婦及孫兒、孫女命喪火場神情哀戚，2名葉姓幼童的母親家人前往掩面痛哭。

檢察官、法醫相驗過程，兩家人不時哭泣悲痛不已，研判5人在濃煙嗆昏後遭大火吞噬，法醫認為5人死因為火災意外，造成窒息呼吸衰竭死亡，家屬沒有意見，檢察官將遺體發還家屬處理善後事宜。

桃園地檢署亦即時通報犯保協會桃園分會人員到場關懷家屬，並提供慰問金每戶各新台幣5千元，以表司法柔性關懷。桃園地檢署將與警消機關合作查明起火原因及釐清相關法律責任，家屬後續若有住宿需求、法律服務等，亦會由犯保協會桃園分會繼續給予支援陪伴家屬。