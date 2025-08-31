快訊

家人哭泣悲痛不已！中壢民宅大火釀5死 相驗結果都是這原因致死

中壢民宅惡火5人命喪火窟 疑電風扇電線走火「延燒至臥房」釀禍

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市中壢龍安街民宅大火，三樓加蓋是連棟鐵皮屋，研判起火點在中間，即客廳兼遊戲區先燃燒起來，警察與消防人員初步鑑識，指向電風扇電線疑被軟墊壓到過熱引發大火，再延燒至臥房，造成黃姓媳婦及1對兒女、葉姓友人的子女共5人來不及逃生葬身火窟。

警方、消防局調查，葉家屋主夫妻與黃姓媳婦、孫子女二人，一家三代五人共同居住，黃女丈夫在大陸工作，黃女與葉姓友人一家往來密切，昨晚接葉姓友人兩名與兒女同齡的子女趁暑假結束前到家裡玩，不幸一場大火奪走黃女及4名小孩。

目擊鄰居難過表示，葉姓屋主一家與鄰居相處和睦，常帶孫子女與鄰居打招呼，今天早上5時多，他起床看見葉家三樓鐵皮屋悶燒冒火趕緊報警，後來聽到火勢太大，睡三樓的媳婦和孫子女完全沒有聲音，葉家屋主帶著滅火器要上樓救人，也被大火與濃煙逼退，看到和樂一家如今天人永隔令人難過。

到場救人消防員表示，消防隊抵達現場時，原本連棟鐵皮屋木隔間的三個房間，屋內燒到只剩下隔間小片木條，該鐵皮屋連棟三間，只靠右側樓梯出入，但大火是自中間開始燃燒，整層都是濃煙大火，也造成左側房間的黃姓媳婦及4名小孩逃生機會完全被堵死，五人相擁在房間通舖上被燒成焦屍。

中壢大火釀一大四小葬身火窟。圖／桃園市消防局提供
中壢大火釀一大四小葬身火窟。圖／桃園市消防局提供

