中壢惡火5人喪命 屋主曾申請住警器「未安裝」錯失逃生時機

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市中壢區一棟三層連棟住宅今清晨大火，現場全面燃燒，葉姓祖父母逃出，但住三樓的黃姓媳婦、孫子與孫女，及媳婦葉姓友人的子女全葬生火窟。桃園市消防局指出，該戶6年前曾申請過一顆住警器並配發，但今火警未聞警報聲，而屋主坦承未落實安裝，導致無法立即警示火災

初步了解，今火警民宅為3層樓連棟加蓋鐵皮屋，3樓內部為開放式空間，起火點初步研判在媳婦房間旁，疑似電線走火引起，5人睡覺的房間疑似皆為木板隔間，加上前後窗戶都有加裝鐵窗，火從中間延燒過去後加上大量易燃物質，現場迅速全面燃燒，而5人的逃生空間和避難空間都被堵死，命喪火場。

對此桃園市消防局指出，該戶2019年曾向消防局申請住警器並配發過一顆，但因原則上皆為民眾自行安裝，配發後無法確認民眾是否如實安裝；對此消防人員今於火警現場未聽見警報聲，事後葉姓屋主表示，當時拿到住警器後未落實安裝，導致憾事發生，未能在第一時間逃生。

桃園市消防局表示，住警器依規定需安裝在寢室、廚房及樓梯，包括有寢室的樓層、通往上層樓梯最頂層，以及設於走廊，無走廊者則設於樓梯。安裝方式以裝置於天花板或樓板者，警報器下端需距離天花板或樓板60公分以內，或是裝設於距離牆面或樑60公分以上位置；若裝置於牆面，需距天花板或樓板下方15公分以上、50公分以下，以上裝設地點皆需距離出風口1.5公尺以上，並裝置於居室中心為原則。

消防局強調，民眾應把重點放在預防火災，萬一不幸發生火災，應利用住警器盡早發現火警，才有時間執行初期滅火或直接向下、向外逃生，爭取能逃生的時間，非常重要；消防局也提到，平時屋內建築建議挑選防火、耐燃建材、防焰窗簾地毯等材質，窗戶逃生已非正常管道，需於平時更加重視前端的防火措施。

桃園市中壢區一棟三層連棟住宅今清晨大火，造成5人死亡。記者周嘉茹／翻攝
