大園音樂節男童不慎走失 警即時協助與家人團聚

「2025桃園珍珠海岸國際音樂節」於8月29起連三天在大園區竹圍漁港登場，活動結合音樂、運動等元素，吸引許多遊客前往參觀，大園警分局不僅在周邊道路實施交通管制，還利用人潮聚集機會前往現場，舉牌向民眾宣導交通安全觀念，也協助走失兒童尋找家人守護民眾安全。

大園分局表示，為培養民眾正確的用路習慣，特別趁此次大量人潮聚集的機會，出動大頭警察寶寶，在活動現場舉牌宣導，提醒大家培養「正確轉向勿鬼切」、「變換車道注意後方來車」、「路口慢看停」等交通安全觀念，並呼籲民眾切勿酒後駕車，如有飲酒務必搭乘計程車、請代駕或由親友接送，以確保自身及他人安全。

此外，員警在路口執行交管勤務時，發現一名男童獨自徘徊疑似走失，員警擔心天氣太熱男童會中暑，先將他帶回指揮所安置休息，大園分局交通組組長洪世奕，看見男童覺得很眼熟，想起剛剛有家長拿著照片在尋人，隨即帶著男童前往找父母，順利幫助男童與家人團聚。

大園分局也提醒民眾，活動會場附近停車空間有限，為避免停車不便或交通壅塞降低遊興，呼籲民眾儘量搭乘大眾運輸交通工具，相關停車、乘車資訊可至桃園觀光導覽網查詢。自行開車前往展區者，請遵守執勤員警或義交指揮，嚴禁違規停車，共同維護交通安全與順暢。

