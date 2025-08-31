台中6歲童為看社區中元普度墜樓亡 父相驗痛哭失聲 檢排照CT

台中市一名6歲男童昨天下午墜落北屯區社區中庭植栽區，經送醫後宣告不治，據查，當時男童與父親在家，父親在客廳看電視，男童則在房間內，因當時社區正在進行中元普度活動，男童疑因好奇，攀爬房間窗戶後墜落身亡，檢方今在台中殯儀館相驗時，男童父親痛哭失聲，檢方安排斷層掃描，釐清死因。

檢察官今天上午在台中殯儀館相驗，男童父親看到兒子遺體時，痛哭失聲，檢方初步排除外力介入可能，但仍安排明天複驗，安排電腦斷層掃描，以釐清男童死因。

台中市消防局在昨天下午2時許獲報，北屯區敦富二街一棟社區大樓有墜落意外，現場是一名6歲男童墜落中庭植栽區，男童經送醫急救後，仍宣告不治。

經查，男童與父母住在該社區10樓，當時男童母親外出工作，男童父親與男童在家，案發時男童父親在客廳看電視，男童則在房間內，當時大樓社區正在進行中元普度活動，男童疑因好奇，攀爬房間窗戶觀看，不慎墜落。

第五警分局已報請檢察官相驗，釐清男童死因，另外也將查明此案有無涉及過失與違反兒少法的情事。