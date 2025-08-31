快訊

鐵窗堵逃生！中壢惡火奪5命 桃市都發局將訂指引加強宣導

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

桃園市中壢區一棟民宅今晨疑因電線走火引發大火，住3樓的35歲黃姓媳婦、10歲女兒、9歲兒子，和媳婦友人的10歲、9歲的兒女因鐵窗阻礙逃生，葬生火窟。市府都發局長江南志表示，雖目前無法強制規範私人住宅拆除鐵窗，但將請建管處訂定指引，加強宣導民眾注意鐵窗安全。

據悉，發生火警的加蓋鐵皮屋內部為開放式空間，5人睡覺的房間疑似以木板作隔間，加上前後都有鐵窗，導致逃生和避難空間都被堵死。最後房內1大4小發現無法逃生，緊緊相擁葬身現場。

江南志表示，建築物管理分為供公眾使用與非供公眾使用兩類，透天住宅屬於非供公眾使用建築物，由所有權人自行管理使用，由於對建築物熟悉，因此規範要求相對寬鬆，目前沒有特別的強制要求，相較之下，工廠、辦公大樓等供公眾使用建築物，因使用者對建築物不熟悉加上出入複雜，規範較為嚴格。

江南志指出，傳統裝設鐵窗主要是防盜需求，但現在建築材料與防盜方式多元，不一定需要鐵窗，像是草漯等地區的新建案，大多已不再裝設；對於既有鐵窗，建議民眾可考慮拆除，如果房屋本身已有防盜系統，鐵窗更非必要設施。

江南志坦言，要求民眾主動改善這個問題有一定困難，因為這是全國系統性問題，過去其他縣市也曾發生類似透天住宅火災案例；短期內都發局將以宣導方式為主，透過案例教育民眾在裝設鐵窗時考量逃生安全，未來有必要時也可能建議中央統一全國討論，針對透天住宅制定安全規範，建立一致的處置方式。

桃園市中壢區龍安街葉家民宅惡火，住3樓的黃姓媳婦、葉姓孫子女與葉姓友人子女5人葬生火窟。記者曾增勳／攝影
桃園市中壢區龍安街葉家民宅惡火，住3樓的黃姓媳婦、葉姓孫子女與葉姓友人子女5人葬生火窟。記者曾增勳／攝影

鐵窗 建築 透天

