台東老翁摔落產業道路邊坡 被藤蔓纏住受困一夜

台東縣75歲王姓老翁騎乘電動代步車出門至深夜沒回家，身上又沒有手機可聯繫，家人心急如焚報案協尋，警方會同義警及村民組臨時搜救隊，眾人在海端鄉山區尋獲跌落邊坡且被藤蔓纏住無法脫困的王翁，所幸受困一天即獲救，送醫無大礙。

王姓老翁29日午後騎電動代步車離家，直至當天深夜都沒回家，因罹患失智症且身上未帶手機，家屬心急如焚，30日凌晨0時55分赴海端分駐所報案協尋。

員警調閱沿途監視器，發現王翁的最後身影出現在海端郵局，他騎著電動代步車往南下方向行進。警方召集山地義警、海端村山平部落及瀧下部落村民，共約15人組成臨時搜救隊，針對周邊道路、產業道路、水圳及山區擴大搜尋。

昨天下午4時30分許，眾人在山平產業道路發現一輛停放路旁的無人電動代步車，經家人證實確實為王翁代步工具無誤，立即下切邊坡，不久後發現王翁倒在樹下動彈不得。

搜救隊人員說，王翁遭周遭藤蔓纏住爬不起來，警員邱忠華與在場村民合力救援，並協請消防人員支援，眾人合力剪斷藤蔓才將人順利拉起脫困。