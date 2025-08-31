聽新聞
0:00 / 0:00
見到原味襪頓時凍抹條 新北男健身房偷襪被逮竟稱：純粹想拿
新北市新莊區有民眾至健身房運動完欲離開時，發現穿過的襪子不翼而飛立即報警。新莊警到場後經民眾指認38歲吳男在置物櫃周遭徘徊形跡可疑，經盤查後在吳男包包內查獲4雙襪子。吳男坦承見到襪子忍不住純粹想拿才會犯案，詢後依竊盜送辦。
新莊分局昨天晚間6時許接獲報案，新莊區民安路1間健身房有民眾物品遭竊。警員趕抵現場後報案的李男向警方表示，他健身後至健身房附設之淋浴間淋浴，欲離開時發現穿過的襪子不翼而飛疑似遭竊，立即向健身房人員反應。健身房人員隨即表示也有接獲其他人襪子遭竊情形，粗估損失1600元。
李男隨即向警員表示，發現1名男子在置物櫃旁不斷徘徊形跡可疑，警員上前盤查這名38歲吳姓男子，竟在吳男隨身包包內發現李男及其他人的襪子共4雙。吳男見狀坦承竊盜，供稱見到襪子一時忍不住純粹想拿而已，警方詢後將吳男依竊盜罪嫌送辦，並與健身房持續聯繫其他被害人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言