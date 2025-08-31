見到原味襪頓時凍抹條 新北男健身房偷襪被逮竟稱：純粹想拿

新北市新莊區有民眾至健身房運動完欲離開時，發現穿過的襪子不翼而飛立即報警。新莊警到場後經民眾指認38歲吳男在置物櫃周遭徘徊形跡可疑，經盤查後在吳男包包內查獲4雙襪子。吳男坦承見到襪子忍不住純粹想拿才會犯案，詢後依竊盜送辦。

新莊分局昨天晚間6時許接獲報案，新莊區民安路1間健身房有民眾物品遭竊。警員趕抵現場後報案的李男向警方表示，他健身後至健身房附設之淋浴間淋浴，欲離開時發現穿過的襪子不翼而飛疑似遭竊，立即向健身房人員反應。健身房人員隨即表示也有接獲其他人襪子遭竊情形，粗估損失1600元。