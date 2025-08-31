快訊

超多人早餐愛這一款 醫師見「玉米片」狂搖頭：標準垃圾食品

本周恐2熱帶系統發展 吳聖宇：其中一個距台灣較近

原來沒吃夠蛋白質 健身教練改變三餐吃法驚覺整個人都變了

聽新聞
0:00 / 0:00

台3線大型重機昨天火燒車 大湖分局長路過第一時間協助滅火

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

一輛大型重機車昨天在台3線苗栗縣獅潭鄉路段自摔引發火燒車，大湖警分局分局長黃朝偉座車剛好經過，第一時間停車協助，消防人員隨即趕到快速撲滅，機車燒成廢鐵，騎士則無大礙，案由警方進一步處理中。

苗栗縣政府消防局、大湖警分局昨天上午8點52分接獲報案，台3線121.5公里獅潭鄉路段發生大型重機火燒車，黃朝偉路過目睹，指示隨車員警取出座車滅火器，第一時間與路過民眾合力灌救，後續消防人車趕到滅火。

警方初步調查，楊姓男子（25歲）騎大型重機車，疑轉倒自摔，機車起火燃燒，楊男脫困身體擦挫傷送醫無大礙，機車付之一炬，楊男經檢測無酒精反應，詳細事故原因尚待調查釐清。

大湖警察分局呼籲用路人駕駛車輛應全神貫注，隨時注意車前路況及遵守交通規則，以確保自己與用路人生命財產安全。

一輛大型重機車昨天在台3線苗栗縣獅潭鄉路段自摔引發火燒車，車子付之一炬，騎士送醫無大礙。圖／民眾提供
一輛大型重機車昨天在台3線苗栗縣獅潭鄉路段自摔引發火燒車，車子付之一炬，騎士送醫無大礙。圖／民眾提供
一輛大型重機車昨天在台3線苗栗縣獅潭鄉路段自摔引發火燒車，車子付之一炬，騎士送醫無大礙。圖／民眾提供
一輛大型重機車昨天在台3線苗栗縣獅潭鄉路段自摔引發火燒車，車子付之一炬，騎士送醫無大礙。圖／民眾提供

重機 自摔 火燒車

延伸閱讀

雪隧突傳火燒車車主急逃生 南北向封閉車輛回堵3公里

借錢遭拒心情不好…新店男引爆汽油放火燒車釀8傷 法院裁定羈押

高雄紅牌重機撞迴轉轎車倒栽蔥成奇景 重機扭曲變形騎士幸運受輕傷

鬼門開「直球對決」？ 小貨車過彎逆向嚇得重機急閃避禍

相關新聞

大稻埕煙火秀又鬥毆！傷者頭部紅腫 警鎖定刺青男身分偵辦中

2025大稻埕夏日節大型煙火秀昨晚登場，期間卻發生傷人事件，一名刺青男與一名身材高大的男子疑因人潮壅擠發生口角，刺青男憤...

台中6歲童為看社區中元普度墜樓亡 父相驗痛哭失聲 檢排照CT

台中市一名6歲男童昨天下午墜落北屯區社區中庭植栽區，經送醫後宣告不治，據查，當時男童與父親在家，父親在客廳看電視，男童則...

鐵窗堵逃生！中壢惡火奪5命 桃市都發局將訂指引加強宣導

桃園市中壢區一棟民宅今晨疑因電線走火引發大火，住3樓的35歲黃姓媳婦、10歲女兒、9歲兒子，和媳婦友人的10歲、9歲的兒...

台東老翁摔落產業道路邊坡 被藤蔓纏住受困一夜

台東縣75歲王姓老翁騎乘電動代步車出門至深夜沒回家，身上又沒有手機可聯繫，家人心急如焚報案協尋，警方會同義警及村民組臨時...

見到原味襪頓時凍抹條 新北男健身房偷襪被逮竟稱：純粹想拿

新北市新莊區有民眾至健身房運動完欲離開時，發現穿過的襪子不翼而飛立即報警。新莊警到場後經民眾指認38歲吳男在置物櫃周遭徘...

台3線大型重機昨天火燒車 大湖分局長路過第一時間協助滅火

一輛大型重機車昨天在台3線苗栗縣獅潭鄉路段自摔引發火燒車，大湖警分局分局長黃朝偉座車剛好經過，第一時間停車協助，消防人員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。