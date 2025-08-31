聽新聞
台3線大型重機昨天火燒車 大湖分局長路過第一時間協助滅火
一輛大型重機車昨天在台3線苗栗縣獅潭鄉路段自摔引發火燒車，大湖警分局分局長黃朝偉座車剛好經過，第一時間停車協助，消防人員隨即趕到快速撲滅，機車燒成廢鐵，騎士則無大礙，案由警方進一步處理中。
苗栗縣政府消防局、大湖警分局昨天上午8點52分接獲報案，台3線121.5公里獅潭鄉路段發生大型重機火燒車，黃朝偉路過目睹，指示隨車員警取出座車滅火器，第一時間與路過民眾合力灌救，後續消防人車趕到滅火。
警方初步調查，楊姓男子（25歲）騎大型重機車，疑轉倒自摔，機車起火燃燒，楊男脫困身體擦挫傷送醫無大礙，機車付之一炬，楊男經檢測無酒精反應，詳細事故原因尚待調查釐清。
大湖警察分局呼籲用路人駕駛車輛應全神貫注，隨時注意車前路況及遵守交通規則，以確保自己與用路人生命財產安全。
