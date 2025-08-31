快訊

超多人早餐愛這一款 醫師見「玉米片」狂搖頭：標準垃圾食品

本周恐2熱帶系統發展 吳聖宇：其中一個距台灣較近

原來沒吃夠蛋白質 健身教練改變三餐吃法驚覺整個人都變了

桃園夜景聖地半裸男酒後持棍鬧事 與警扭打遭壓制在地

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市蘆竹區大古山福山宮前廣場今凌晨一名48歲李姓男子酒後在現場行為失序，警方接獲報案後到場男子不願配合，雙方發生肢體衝突，當場扭打在地，隨即警方將其壓制在地，並帶回實施保護管束。

有網友今凌晨於Threads貼出一段影片，畫面中一名裸著上半身、僅著一條花紋短褲的男子在戶外停車場，疑似飲酒後神情恍惚，與警方起爭執並發生扭打，隨即倒地遭警方壓制，附近則有許多民眾在圍觀錄影，引發網友議論。

對此警方說明，蘆竹分局外社派出所今凌晨12時30分許接獲民眾報案，稱蘆竹區大古山福山宮前廣場有一名男子赤裸上身，行為失序不斷持鐵棍敲擊廣場欄杆，警方獲報後，立即派遣警力馳赴現場查處

員警抵達後，發現男子行徑詭異且神情恍惚。經員警上前關切，男子身上散發濃厚酒氣，語無倫次，查證身分亦消極敷衍、拒不配合。考量男子已飲酒，脫序行為恐有自傷或傷人之虞，為維護現場民眾與其自身安全，隨即呼叫支援警力。

待警力到場後，警方依警察職權行使法告知管束，該男仍持續抵抗，警方遂採取必要強制力，將其帶返所實施保護管束。帶返所後，該男要求醫護人員協助包紮，經警消聯合確認並查明身分，確認為48歲李姓男子。

蘆竹分局呼籲，民眾飲酒應注意自身安全，公共場所切勿過度飲酒而造成脫序行為，若發現可疑或危險情事，請立即通報警方協助處置，以維護社會安寧。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

48歲李男今凌晨於大古山福山宮前酒後失序，與警方發生肢體衝突，隨即遭壓制在地，帶返所實施保護管束。記者周嘉茹／翻攝
48歲李男今凌晨於大古山福山宮前酒後失序，與警方發生肢體衝突，隨即遭壓制在地，帶返所實施保護管束。記者周嘉茹／翻攝

