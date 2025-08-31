快訊

新北男酒後騎YouBike闖紅燈 遭攔竟嗆警「你是法律嗎？」

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市蘆洲41歲王男今天凌晨酒後騎YouBike欲返家，因紅燈右轉被警方攔下。警方聞到濃厚酒氣要求酒測，王男竟嗆警：「我騎腳踏車你也要開我罰單？」、「你是法律嗎？」經測王男酒測值高達0.66，警方當場開出2張違規罰單，最高可處3600元罰款。

據了解，蘆洲分局三民派出所警員今天凌晨12時許巡邏行經仁愛街與民族路口時，發現1名騎乘YouBike的男子紅燈時違規右轉，警員立即上前盤查，不料警員一靠近就聞到腳踏車騎士王男（41歲）身上傳來濃厚酒味，立即要求對王男進行酒經檢測。

王男雖坦承喝酒，但卻對警員要求酒測十分不滿，脫口怒嗆：「我騎腳踏車你也要開我罰單？」、「你是法律嗎？」警員立即回嗆：「我不是法律，但騎腳踏車也要遵守法律。」隨即對王男進行酒測，發現他酒測值達0.66，隨即依道路交通管理處罰條例第73條、74條分別開出罰單，最高共可罰3600元。

蘆洲分局強調，不要以為騎慢車就能喝酒上路，飲酒駕車、騎車都是違法，呼籲民眾勿存僥倖。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警員上前盤查騎乘Youbike的王男。記者黃子騰／翻攝
警員上前盤查騎乘Youbike的王男。記者黃子騰／翻攝
警員發現王男違規紅燈右轉。記者黃子騰／翻攝
警員發現王男違規紅燈右轉。記者黃子騰／翻攝

